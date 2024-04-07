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Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından antrenman maçı yaptı!

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Süper Kupa
Galatasaray, Fenerbahçenin sahadan çekilmesinin ardından antrenman maçı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 22:42

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının ilk dakikasında sarı - kırmızılılar Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Gol kontrolünün ardından santra yapılmadan hemen önce 3. dakikada Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Bu olay sonrasında Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında maç yaptı.

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk dakikasında Mauro Icardi ile golü buldu.

Maça U19 Takımı ile çıkmış olan sarı - lacivertli ekip, golün santrası yapılmadan sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, futbolcuların soyunma odasına gitmesinin ardından maçı tatil etti.

FUTBOLCULAR KUTLAMA YAPTI

Galatasaraylı futbolcular hakemin kararın ardından bir araya gelerek kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra tribünlere giderek kupayı kutladı.

Galatasaray, Fenerbahçenin sahadan çekilmesinin ardından antrenman maçı yaptı

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GALATASARAY ANTRENMAN MAÇI YAPTI

Galatasaray kararın ardından sahada kaldı ve bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular iki takıma ayrılıp, çift kale maç yaptı. Taraftarlar da stadyumundan ayrılmayıp antrenmanı takip etti.

Galatasaray, Fenerbahçenin sahadan çekilmesinin ardından antrenman maçı yaptı

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Süper Kupa

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