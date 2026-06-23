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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip! Ayrılmak istiyor

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#Galatasaray Transfer#Fenerbahçe#Stoper
Galatasaray, Fenerbahçenin eski yıldızına talip Ayrılmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 08:48

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'ya ayrılan isme talip oldu.

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Ligde üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, Fenerbahçenin eski yıldızına talip Ayrılmak istiyor

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da genç savunmacıyla ilgilendiği öne sürüldü.

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Galatasaray, Fenerbahçenin eski yıldızına talip Ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoperin, bu yaz takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacının güncel piyasa değerinin ise 14 milyon Euro.

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Galatasaray, Fenerbahçenin eski yıldızına talip Ayrılmak istiyor

Galatasaray yönetiminin, savunma hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak istediği bilinirken, Yusuf Akçiçek'in geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Galatasaray, Fenerbahçenin eski yıldızına talip Ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki milli stoper, sezon başında Suudi ekibine gitmişti.

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#Galatasaray Transfer#Fenerbahçe#Stoper

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