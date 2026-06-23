Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip! Ayrılmak istiyor

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Ligde üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da genç savunmacıyla ilgilendiği öne sürüldü.

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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoperin, bu yaz takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacının güncel piyasa değerinin ise 14 milyon Euro.

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Galatasaray yönetiminin, savunma hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak istediği bilinirken, Yusuf Akçiçek'in geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki milli stoper, sezon başında Suudi ekibine gitmişti.