Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü alabilir! Temkinli yaklaşım

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Victor Osimhen’i kesinlikle takımda tutmayı hedefleyen ve astronomik bir teklif gelse bile oyuncu gitmek istemediği sürece satışı düşünmeyen Galatasaray, forvet hattına ekstra yerli takviyesi yapacak. 10 artı 4 yabancı kuralı nedeniyle Türk oyuncuların önemi daha da arttı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in arkasına 2 tane hedef belirledi.

DURAN'DA YAKLAŞIM TEMKİNLİ

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Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giydikten sonra Zenit’e giden Jhon Duran, menajeri aracılığıyla Galatasaray’a teklif edilmişti. +4 yabancı kontenjanına uyduğu için gündeme alınan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet konusunda Sarı-Kırmızılılar temkinli davranıyor. Hem Okan hoca hem de yönetim, Duran’ın takım içinde huzuru bozma ihtimalinden endişe ediyor. Bu transferle ilgili net karar verilmedi.

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YERLİDE HEDEF BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in arkasına 2 tane hedef belirledi. Favori isim; Deniz Gül. Devre arasından bu yanı adı Galatasaray’la anılan 2004 doğumlu forvet, A Milli Takım ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Porto forması giyen gurbetçi yıldız geçen sezon 44 maçta 7 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Deniz’in menajeriyle temaslar hızlandı. Ayrıca Portekiz kulübüyle de görüşmeler başladı.

TEMASLAR VAR

Deniz’in alternatifi olarak ise Bertuğ Yıldırım görülüyor. 24 yaşındaki Bertuğ için daha önce nabız yoklaması yapılmış fakat Başakşehir 10 milyon Euro’nun üzerinde bonservis talep etmişti.

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İstanbul ekibinin geçtiğimiz yaz 2.2 milyon Euro bonservisle Rennes’den kadrosuna kattığı Bertuğ konusunda talep ettiği rakam çok yüksek bulunuyor. Başakşehir’in fiyat noktasında daha uygun seviyelere gelmesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, iki genç forvetten birini mutlaka almak istiyor.