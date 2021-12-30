Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson'u gündemine aldı

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2018-20 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dalian Pro takımının yolunu tutan Jailson'un sözleşmesini feshettiği ve sarı kırmızılıların ilgilendiği iddia edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jailson'la yakından ilgileniyor.

Ayrıca, Jailson'a Portekiz'den bir ekibin de talip olduğu belirtilirken sarı kırmızılıların bonservisi bulunmayan oyuncuyu ilk sıraya aldığı kaydedildi.

OLAYLI DERBİDE 8 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Jailson, 2018-19 sezonunda oynanan derbide o dönem Galatasaray forması giyen Belhanda'ya attığı tokat sonrasında 8 maç ceza almıştı.