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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson'u gündemine aldı

#Galatasaray#Jailson#Fenerbahçe
Galatasaray, Fenerbahçenin eski futbolcusu Jailsonu gündemine aldı

Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro ile sözleşmesini fesheden Jailson için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

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2018-20 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dalian Pro takımının yolunu tutan Jailson'un sözleşmesini feshettiği ve sarı kırmızılıların ilgilendiği iddia edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jailson'la yakından ilgileniyor.

Ayrıca, Jailson'a Portekiz'den bir ekibin de talip olduğu belirtilirken sarı kırmızılıların bonservisi bulunmayan oyuncuyu ilk sıraya aldığı kaydedildi.

OLAYLI DERBİDE 8 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Jailson, 2018-19 sezonunda oynanan derbide o dönem Galatasaray forması giyen Belhanda'ya attığı tokat sonrasında 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray, Fenerbahçenin eski futbolcusu Jailsonu gündemine aldı

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