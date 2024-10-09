Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir yıldızına daha kancayı taktı! Batshuayi'den sonra Osayi-Samuel hamlesi...

Haberin Devamı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ile hafızalara kazındı. Santrfor hattına Victor Osimhen ve Michy Batshuayi''yi katan sarı kırmızıların Belçikalı golcüyü Fenerbahçe'den alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona eren Batshuayi, 2024/25 sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DE NELER YAPTI

Geçtiğimiz sezonun genelinde Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında ikinci santrfor olarak bekleyen ve sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle sarı - lacivertlileri birçok maçta neredeyse ipten alan Batshuayi, son haftalarda kendisine ilk 11'de yer bulmaya başlamıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon 43 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergilemiş ve 27 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Haberin Devamı

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Sezonun sona ermesiyle birlikte golcü oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerdeki başkanlık seçiminin ardından Batshuayi'nin de durumu netleşti.

FENERBAHÇE ÇEKİLDİ İDDİASI

Fenerbahçe'nin yıllık toplam 3.1 milyon euroluk bir kontrat sunduğu ancak Michy Batshuayi'nin Galatasaray'dan gelen teklif düzeyinde bir talepte bulunması sonrasında sarı - lacivertlilerin sözleşme uzatma görüşmelerinden çekildiği iddia edilmişti.

GALATASARAY İMZAYI ATTIRDI

Fenerbahçe ile ortak paydada buluşamayan ve gelen teklifleri değerlendiren 31 yaşındaki yıldız isim Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Michy için yapılan KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri yer almıştı.

Haberin Devamı

ACUN ILICALI'DAN BASTHUAYI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada Batshuayi ile yapılan görüşmelerin neden sona erdiğine dair detayları şu şekilde anlatmıştı:

"Batshuayi, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Fenerbahçe istese Batshuayi'nin sözleşmesi bitmeden uzatırdı. Fenerbahçe uzatmak istedi, Batshuayi reddetti” gibi bir durum olmadı. Sezon sonuna geldiğimiz zaman Batshuayi bir talepte bulundu Fenerbahçe'den. Biz de kulübün çıkarları için bu rakamın Batshuayi'ye verilmemesi gerektiğini düşündük. Batshuayi, bizim zaten üçüncü forvetimiz olacaktı eğer kalsaydı. Şimdi düşünsenize; bir yıldız forvet getireceğiz, dünya markası Dzeko var, Batshuayi zaten bu sıralamada üçüncü oluyor. Üçüncü gördüğümüz futbolcu bizden ciddi bir para istemiş, biz de diyoruz ki, “Kusura bakma bu parayı sana veremiyoruz.” Biz bunu vermeyince Batshuayi “Tamam” diyerek “Başka kulübe gideceğim” dedi. Bunu da zaten menajeri net olarak Mario'ya söylüyor. Mario'nun cevabı da “Yolunuz açık olsun” oluyor. Onun üzerine Batshuayi gidiyor. Buradan ne sonuç çıkıyorsa çıkarsın insanlar ama iki kere ikiyi kimse 5 yapamaz, başka bir anlam yüklemeye gerek yok."

Haberin Devamı

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ OSAYI

Fanatik'in haberine göre Batshuayi'ye rotayı Samandıra'dan Florya'ya kırdıran Galatasaray, sarı lacivertli ekipte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'e de benzer bir tarife uygulamak istiyor.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 4 yıldız isim; Dusan Tadic, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile pazarlıklar başladı. Yaşları ilerlediği için Tadic ve Dzeko için aceleci davranmayan sarı lacivertli ekibin kurmayları, İrfan ve Osayi için girişimlerine hız verdi.

İrfan ile anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe'nin Osayi ile aynı oranda ilerleyemediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Nijeryalı ile görüşmelere devam ettiğinin fakat şimdiye kadar tarafların anlaşmaya varamadığı ifade edildi.

Haberin Devamı

MAAŞ TALEBİ 2.5 MİLYON EURO

Samuel’in yıllık 2.5 milyon Euro maaş istediği ve Fenerbahçe yönetiminin bu rakama çıkamadığı için anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Sarı lacivertli ekibin kurmayları yakın zamanda yıldız sağ bekin menajeri ile görüşme yapacağı ve oyuncu tarafına güncel tekliflerini ileteceği aktarıldı.

MENAJERİ İLE TOPLANTI YAPILACAK

İngiltere'den talipleri bulunan yıldız ismin Galatasaray'ın da radarına girmesi Fenerbahçeli yöneticilerin elini hızlandırmasına sebep oldu. yıldız ismi bedavaya bırakmak istemeyen kurmaylar, başarılı sağ bekin menajeriyle kısa süre içinde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Samuel’in milli takım kampından dönmesinin ardından da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı. 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi.