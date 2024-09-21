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Galatasaray, Fenerbahçe'nin 32 maçlık serisini bitirdi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Galatasaray, Fenerbahçenin 32 maçlık serisini bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 22:13

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi.

İÇ SAHADA 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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