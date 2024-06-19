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Galatasaray, Fenerbahçe'den 'bedavaya' getiriyor! Michy Batshuayi sürprizi...

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Galatasaray, Fenerbahçeden bedavaya getiriyor Michy Batshuayi sürprizi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 15:43

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için çalışmalar da başladı. Sarı - kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'yi transfer etmeye yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya yarışın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfere de hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

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BATSHUAYI SÜRPRİZİ

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılı kulüp, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Haberin devamında Belçikalı golcünün yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.

Galatasaray, Fenerbahçeden bedavaya getiriyor Michy Batshuayi sürprizi...

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL arasında bir imza parası ödemesinin beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Öte yandan Fenerbahçe'nin de Michy Batshuayi'yi takımda tutmak için yıllık 3 milyon eurodan 3 sezonluk bir sözleşme teklif ettiği ancak yıldız futbolcunun henüz kararını vermediği öne sürülmüştü.

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GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki fubolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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