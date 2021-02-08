Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’ı mahkemeye veriyor

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'de üç bin kişinin kendilerine küfür ettiğini iddia etmişti. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." dedi.

Bu sözler Galatasaray kanadından büyük tepki çekti. Sarı kırmızılılar karşı hamleyi mahkeme ile gerçekleştirme kararı aldı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş’ı mahkemeye verecek.

GALATASARAY GÖRÜNTÜLERİ EMNİYETE TESLİM ETTİ

Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Fatih Terim’in çekilen tüm görüntüler, yaşananlar eşliğinde hukuki girişimlerin başlatıldığını, 6222 kapsamında görüntülerin de emniyete teslim edildiği açıklandı

KEMAL DANABAŞ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir." ifadelerini kullanmış; soyunma odası görüntüleri nedeniyle Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade etmişti.