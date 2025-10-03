Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

Haberin Devamı

Bu hafta temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ise yine evinde Fransız ekibi Nice'i 2-1 yendi.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu Legia Varşova'yı 1-0'la Samsunspor geçti. Bu sonuçla ülkemiz haftayı 3 galibiyetle kapattı.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 43 bin 600'den 44 bin 800'e yükseldi. En yakın takipçimiz Çekya'nın puanı ise 41 bin 500 oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- 97.561 puan | İngiltere

2- 86.803 puan | İtalya

3- 80.953 puan | İspanya

4- 77.259 puan | Almanya

5- 70.391 puan | Fransa

6- 62.366 puan | Hollanda

7- 59.466 puan | Portekiz

8- 56.150 puan | Belçika

9- 44.800 PUAN | TÜRKİYE

10- 41.500 puan | Çekya

11- 38.312 puan | Yunanistan

Haberin Devamı