Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta büyük çöküş! Böylesi ilk kez yaşandı

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Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Süper Lig’in 3 Büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için 2021-2022 sezonu kâbus gibi geçmeye devam ediyor. Ne teknik direktör değişikliği, ne devre arasındaki nefes almak, ne ara transfer dönemi ne de milli karşılaşmalar için Süper Lig’e verilen mola... Bunlardan hiçbirisi toparlanmalarını sağlayamadı. 3 Büyükler, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana ilk kez birlikte zirvenin bu kadar uzağında kaldı. Trabzonspor Kulübü, Süper Lig’de 24. haftanın ardından ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş’a 20, Galatasaray’a ise 29 puan fark atmayı başardı.

Şampiyonlukların %94’ünü aldılar

Öyle ki 1987-88 de dahil olmak üzere oynan 34 sezonda bu 3 takım dışında sadece 2 kulüp şampiyon olmayı başardı. Başka bir deyişle son 34 sezonda şampiyonlukların yüzde 94’üne G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş imza attı. 200910’da Bursaspor yarışı 75 puanla zirvede tamamlarken Fenerbahçe 74 puanla ikinci, G.Saray ile Beşiktaş ise 64’er puanla 3 ve 4. olmuştu. Yine Başakşehir 2019-10’da 69 puanla şampiyonluk kupasını kaldırırken Trabzon 65 puanla 2. basamakta yer aldı. Beşiktaş 62 puanla 3. G.Saray 56 puanla 6., Fenerbahçe ise 53 puanla ligi 7. noktaladı.

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F.Bahçe 35, G.Saray 36 puan fark yedi

Ancak 34 yıllık sezonda bu yılki gibi bir tablo hiç yaşanmadı. 1987-88 sezonunda G.Saray 90 puanla şampiyon olurken F.Bahçe ligi 35 puan geride 7. bitirdi. O sezon 24. haftayı sarı kırmızılılar 54 puanla geçerken Kanarya’nın 34 puanı vardı. Ancak 53 puanla G.Saray’ı takip eden Beşiktaş sezon sonunda 78 puanla 2. basamakta yer aldı. F.Bahçe’nin 82 puanlı Trabzon’u averajla geçip mutlu sona ulaştığı 2010-11’i G.Saray liderin 36 puan, Beşiktaş ise 28 puan gerisinde tamamladı. Aynı sezonun 24. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 54’er puana sahipken Kartal zirvenin 19, Galatasaray 21 puan uzağındaydı.

Mutlaka 1 ‘Büyük’ takipteydi

1993-94 sezonunda Beşiktaş, 70 puanlı şampiyon Galatasaray’ın 16 puan arkasında sezonu tamamlarken, Fenerbahçe 1 puanla kupanın uzağında kaldı. O sezon 24. haftada Galatasaray 57, Fenerbahçe 54, Trabzon ve Beşiktaş ise 47’şer puana sahipti. Cimbom’un 2018-19 şampiyonluğunda Fenerbahçe sezonun zirvenin 23 puan uzağında noktaladı. Ancak sarı kırmızılılar 69 puanla kupaya uzanırken Beşiktaş 65, Trabzonspor ise 63 puan aldı. O sezonun 24. haftasında Fenerbahçe 28 puanla 14. sırada yer alırken 54 puanlı lider Medipol Başakşehir’in ardından Galatasaray (46), Beşiktaş (41) ve Trabzon (37) sıralanıyordu.

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