Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızlarına Lyon kancası!

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 3 yıldızına gözünü dikti. Fransız basınında çıkan haberlerde Lyon'un üç oyuncu için kaynak ayırdığı ve sezon sonunda transferlerini yapmak kararlı olduğu belirtildi.

Fransız basınından Butfootball'ın haberine göre öncelikle Galatasaray'ın 23 yaşındaki hücumcusu Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Lyon Oyuncu İzleme Komitesi Şefi Bruno Cheyrou, transfer kararını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneğinden etkilenen Cheyrou, Avrupa'daki benzer yeteneklere oranla Kerem Aktürkoğlu'nun daha ekonomik olacağını iletti.

RIDVAN LIGUE 1'E UYGUN

Bruno Cheyrou, ayrıca Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı da izledi. 20 yaşındaki sol bekin performansını beğenen ve oyun karakterini Fransa Ligue 1'e uygun bulan Cheyrou, transfer için olumlu rapor verdi. Chelsea'den kiraladığı Emerson Palmieri'nin gidecek olması nedeniyle Lyon'un, Rıdvan Yılmaz için istekli olacağı da belirtildi.

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CRESPO İÇİN NABIZ YOKLAYACAKLAR

Olympique Lyon'un bir diğer beğendiği isimse Fenerbahçe'nin Portekiz ve Fransa pasaportlarına sahip orta saha oyuncusu Miguel Crespo oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisinin %80'ini 1.5 milyon euro'ya aldığı Miguel Crespo için Lyon'un nabız yoklayacağı vurgulandı.

Lyon daha önce Altay'dan Cenk Özkaçar'ı Spor Toto 1. Lig'de görüp keşfederek kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta oynayan Marcelo Guedes ve Galatasaray'daki performansından etkilendiği Jason Denayer'i transfer etmişti.