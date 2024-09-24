Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tarihi sezonu! Avrupa Ligi'nde hiç olmadığı kadar güçlü ve iddialıyız

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın başlayacak 2024-25 sezonu lig etabı, Türk futbolu için tarihi bir mücadeleye sahne olacak. 3 büyüklerin de katılacağı turnuvada, bugüne dek hiç olmadığı kadar güçlü ve iddialıyız. Zira lig aşamasında sahne alacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, gerek kadro değerleri ve gerekse Osimhen, İcardi, Dzeko, En-Nesyri, İmmobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarıyla kupanın favorileri arasında gösteriliyor.

UEFA ÜLKE PUANINDA ÇEKYA İLE YARIŞIYORUZ

3 büyüklerin Avrupa Ligi’nde alacağı her başarılı sonuç UEFA ülke puanı sıralamasına katkı yapmakla kalmayacak, kulüplerin kasalarına da milyonlarca Euro para girecek. Halen UEFA ülke puanı klasmanında 36 bin 100 puanla 10. sırada yer alan Türkiye’nin önünde 39 bin 250 puanla Çekya yer alıyor. Kupa-2’deki 3 büyüklerin yanı sıra, Konferans Ligi’nde yoluna devam eden RAMS Başakşehir’in kazanacağı puanlar UEFA sıralamasında bizi en azından 9. sıraya taşıyabilir.

Haberin Devamı

4.3 MİLYON EURO KATILIM PARASI ALDILAR

Kupa-2’deki 36 takım, 4’ü içeride, 4’ü dışarıda 8’er maç yapacak. Katılım parası olarak 4.31’er milyon Euro’yu kasalarına koyan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Kupa-2’deki her galibiyete 450 bin Euro, beraberliğe 150 bin Euro para ödülü alacak. Lig aşamasını ilk 16’da bitirenler 600 bin Euro, 17-24 arası sırada olanlar 300 bin Euro, kalanlar da 75 bin Euro kazanırken lig lideri 2.7 milyon Euro’ya hak kazanacak. Son 16 turuna kalanlar 1.75 milyon, çeyrek finale kalanlar 2.5 milyon, yarı finale kalanlar 4.2 milyon ve finale kalanlar ise 7 milyon Euro alacak. Şampiyon olacak takım ayrıca 6 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

G.SARAY VE F.BAHÇE EN PAHALI İLK 10’DA

UEFA Avrupa Ligi’nde kadro değeri en yüksek olan takım, 857 milyon 350 bin Euro ile Manchester United. Tottenham 768.3 milyon Euro ile ikinci, Real Sociedad 431.2 milyon Euro ile üçüncü, Roma 338.5 milyon Euro ile dördüncü, Porto 334.25 milyon Euro ile en pahalı beşinci takım. Türk ekiplerinden Galatasaray, 288.45 milyon Euro ile 7, Fenerbahçe 231.35 milyon Euro ile 10. sırada yer alırken, Beşiktaş 135.8 milyon Euro’luk değeriyle en pahalı 15. kadroya sahip. Galatasaray’ın rakiplerinden Rigas FS, 9.4 milyon Euro ile kadro değeri en düşük kulüp olurken, Letonya ekibini, 17.25 milyon Euro ile İsveç temsilcisi Eflsborg takip ediyor.

Haberin Devamı

DEV YATIRIMLARIN KARŞILIĞI ALINMALI

Transfer için onlarca milyon Euro harcayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftarları, takımlarından Türkiye’de başarının yanı sıra Avrupa Ligi’nde de yeni zaferler bekliyor.

TEMSiLCiLERiMiZiN AVRUPA LiGi MAÇ TAKViMi

FENERBAHÇE

· 26 Eylül Union St.Gilloise

· 3 Ekim Twente Enschede (D)

· 24 Ekim Manchester United

· 7 Kasım AZ Alkmaar (D)

· 28 Kasım Slavia Prag (D)

· 11 Aralık Athletic Bilbao

· 23 Ocak Olympique Lyon (D)

· 30 Ocak Midtjylland (D)

GALATASARAY

· 25 Eylül PAOK Selanik

· 3 Ekim Rigas FS (D)

· 23 Ekim Elfsborg

· 7 Kasım Tottenham

· 29 Kasım AZ Alkmaar (D)

· 12 Aralık Malmö FF (D)

· 21 Ocak Dinamo Kiev

· 30 Ocak Ajax (D)

BEŞiKTAŞ

Haberin Devamı

26 Eylül Ajax (D)

· 3 Ekim Eintracht Frankfurt

· 24 Ekim Olympique Lyon (D)

· 6 Kasım Malmö FF

· 28 Kasım Maccabi Tel-Aviv

· 12 Aralık Bodo/Glimt (D)

· 22 Ocak Athletic Bilbao

· 30 Ocak Twente (D)

AVRUPA LiGi’NDEKi KULÜPLERiN KADRO DEĞERLERi

1. Manchester United 857.35

2. Tottenham Hotspur 768.3

3. Real Sociedad 431.2

4. AS Roma 338.5

5. Porto 334.25

6. Athletic Bilbao 318.6

7. GALATASARAY 288.45

8. Olympique yon 265.8

9. Eintracht Frankfurt 248.3

10. FENERBAHÇE 231.35

11. Ajax 227.55

12. Lazio 224.15

13. Nice OGC 217.2

14. Hoffenheim 156.15

15. BEŞiKTAŞ 135.8

16. Anderlecht 116

17. Sporting Braga 111.1

18. PAOK Selanik 93.2

19. Olympiakos 91.35

20. Slavia Prag 88.2

21. Dinamo Kiev 81.5

22. Glasgow Rangers 78.35

23. Union St.Gilloise 77.3

24. Twente Enschede 68.78

25. Midtjylland 63

26. AZ Alkmaar 61.85

27. Ferencvaros 59.33

28. Ludogorets 52.05

29. Bodo/Glimt 42.8

30. Viktoria Plzen 37.6

31. FCSB 36.85

32. Malmö FF 33.5

33. Maccabi Tel Aviv 21.83

34. Karabağ 20.23

35. Elfsborg 17.25

36. Rigas Futbola Skola 9.4

Haberin Devamı

AVRUPA LiGi’NDEKi KULÜPLERiN KUPAYI KAZANMA ŞANSLARI

1. Manchester United %15

2. Tottenham %11.3

3. Porto %10

4. AS Roma %9.3

5. Real Sociedad %8

6. Athletic Bilbao %7.7

7. Lazio %6.2

8. Slavia Prag %4.4

9. Olympique Lyon %3.7

10. Eintracht Frankfurt %3.3

11. FENERBAHÇE %3.1

12. GALATASARAY %2.7

27. BEŞiKTAŞ %0.3

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere 90.160

2. İtalya 79.856

3. İspanya 74.846

4. Almanya 72.660

5. Fransa 59.950

6. Hollanda 54.900

7. Portekiz 51.416

8. Belçika 44.600

9. Çekya 39.250

10. TÜRKiYE 36.100