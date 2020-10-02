Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tarihi çöküşü! Yıllar sonra Avrupa'da yok

Son olarak 38 yıl önce üç kulüp de Avrupa kupalarına katılamamıştı. Benzer bir tablo 1995-96 sezonunda yaşanmış ‘Üç Büyükler’ ekim ayına kalamadan Avrupa’dan elenmişti.

O sezon Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rosenborg’a, Galatasaray ise UEFA Kupası ön elemesinde Sparta Prag’a elenmişti. Sadece Fenerbahçe ön elemede Partizani’yi geçmiş ancak ilk turda Real Betis’e takılmıştı.

TERİM BİR İLK YAŞADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti. Sarı kırmızılı takım, daha önce Terim idaresinde 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı. Terim’li Galatasaray bu sezon da eleme turlarında Neftçi ve Hajduk Split’i elemişti.