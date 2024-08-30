Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte torbalar ve kura çekimi detayları...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

ÜÇÜ DE FARKLI TORBADA

Fenerbahçe, kura çekimine 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katılacak.

Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İŞTE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Real Sociedad, Az Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, PAOK, FENERBAHÇE, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros

3. Torba: Bodo/Glimt, GALATASARAY, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö, Karabağ

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4. Torba: Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, BEŞİKTAŞ, FCSB, RFS, Elfsborg, Athletic Bilbao

AYNI ÜLKE TAKIMLARI KARŞILAŞMAYACAK

Aynı ülkenin temsilcileri, lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. Bu sebeple Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu aşamada kozlarını paylaşmayacak. Her temsilcimiz için diğer iki Türk takımı dışındaki tüm takımlar muhtemel rakip olacak.

8'ER MAÇ OYNANACAK

Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

SON 12 SIRA VEDA EDECEK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'da çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.