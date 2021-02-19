Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 175 milyon TL'lik 'ortak' sorunu! 2021 yılında transfer....

Spor Arena Detay - Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken aynı puanla zirvede yer alan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için dikkat çeken bir bilanço ortaya çıktı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU: 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şu ana kadar gösterdiği 1 gol, 10 asistlik performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Ghezzal için İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Leicester City, 28 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

MOSTAFA MOHAMED İÇİN '2021' DETAYI

Galatasaray kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan, ilk dört resmi karşılaşmasında dört gole imza atan Mostafa Mohamed performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Hürriyet'in ulaştığı bilgiye göre sarı-kırmızılıların Mohamed'in bonserivisini alabilmek için Aralık 2021 tarihine kadar Zamalek'e 4 milyon dolarlık bir ödemeye yapmak zorunda.

HİÇ GİTMEMİŞ GİBİ AMA TAPUSU HENÜZ ALINMADI

Galatasaray'da 3. kez kiralık olarak forma giyen Onyekuru, gelir gelmez takıma yaptığı katkılarla bir kez daha sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü güldürdü.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu, 2 kez de takımına penaltı kazandırdı.

Ancak Galatasaray, Onyekuru'nun tapusunu alabilmek için sezon sonunda Monaco'ya 4,35 milyon euro ödemek zorunda olduğu KAP'a bildirilmişti.

F.BAHÇE SATIN ALMAK ZORUNDA

Fenerbahçe ise sezon başında Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli formayla kiralık olarak geçirdiği sezonda 20 maçta 5 gol atan ve taraftarları performansıyla ikiye bölen Samatta için sezon sonunda zorunlu olarak Aston Villa'ya 6 milyon euroluk ödemeye yapılacak.

ÜÇ BÜYÜKLERİN ÖDEYECEĞİ SATIN ALMA OPSİYONLARI

Mostafa Mohamed(Galatasaray): 3,3 milyon euro - 2021 Aralık

Henry Onyekuru(Galatasaray): 4,35 milyon euro - 2020-2021 sezon sonu

Rachid Ghezzal(Beşiktaş): 7 milyon euro - 2020-2021 sezon sonu

Mbwana Samatta(Fenerbahçe): 6 milyon euro - 2020-2021 sezonu

MOHAMED, ONYEKURU VE GHEZZAL TERCİHE BAĞLI

Galatasaray, Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun opsiyonlarını kullanmama hakkına sahip konumundayken Beşiktaş da Ghezzal için Leicester City ile yapacağı görüşmelerle ücreti düşürebilir ya da oyundan vazgeçebilir. Ancak Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonu sebebiyle sezon sonu Sammata için Aston Villa'ya 6 milyon euro ödeyecek.

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