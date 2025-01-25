Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için Avrupa'da hesap zamanı!

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UEFA Avrupa Ligi’nde son viraja girildi... 7. haftanın sonunda temsilcilerimizden Galatasaray 9., Fenerbahçe 23., Beşiktaş ise 24. sırada yer alıyor.

Bu ekiplerden Galatasaray en azından play-off oynamayı garantilemiş durumda ancak sarı kırmızılılarda hedef 30 Ocak’ta deplasmanda Ajax’ı yenerek son sekize kalmak ve doğrudan son 16’ya yükselmek. Fenerbahçe ve Beşiktaş da aynı gün oynayacakları son maçlarını kazanırlarsa diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakmaksızın adlarını playoff turuna yazdıracak. Peki ya galibiyet gelmezse? Diğer ihtimallere göz atalım.

M.United-FCSB berabere bitmemeli

Galatasaray'a galibiyetin yetmeyeceği tek senaryo, FCSB-M.United maçının berabere bitmemesi ve sarı kırmızılılarla aynı puandaki Bodo/Glimt’in daha farklı galip gelerek temsilcisimizi averajla geçmesi. Ancak Lyon, Tottenham veya Anderlecht’ten biri kazanamazsa, temsilcimiz de galip gelirse, Bodo Glimt’in alacağı sonucun herhangi bir önemi kalmayacak. Galatasaray, Ajax ile berabere kalırsa Lyon’un 4 farklı yenilmesini veya Tottenham, Anderlecht ya da FCSB’nin kaybetmesini bekleyecek. Tabii altındakilerin de kazanamaması gerekecek.

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Rakiplerin maçları önem kazanacak

Aslan, Ajax’a yenilirse yoluna play-off’tan devam edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise beraberlikleri halinde altlarında yer alan takımlardan Porto’nun Maccabi Tel Aviv’e, Braga’nın Lazio’ya ve Hoffenheim’ın da Anderlecht’e puan kaybetmesini bekleyecekler. Bu üç maçtan istenen sonuçlar gelmezse temsilcilerimizin bu defa üstteki takımları geçmesi gerekecek. Ferençvaroş ve Roma evlerinde kaybederlerse berabere kalan temsilcilerimizin altına inecekler. Ayrıca İsveç temsilcisi Elfsborg Tottenham’a 3 farklı yenilirse ekiplerimize geçilecek.

Beşiktaş yenilirse, Fenerbahçe'yi bekleyecek

Ayrıca Real Sociedad-PAOK maçında kaybeden tarafında temsilcilerimizi geçilme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland’a yenilirse Maccabi’nin Porto’yu yenmesi, Braga ve Hoffenheim’ın puan kaybetmesiyle yine de tur atlatacak. Beşiktaş’ın Twente’ye kaybetmesi durumunda ise tur atlaması için Fenerbahçe’nin daha farklı yenilmesi, Braga ve Hoffenheim’ın kazanamaması, Maccabi’nin de Porto’yu mağlup etmesi gerekiyor. Bununla beraber Maccabi’nin Porto’yu, Beşiktaş’ı averajda geçemeyecek kadar yenmesi de şart.

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Play-off turu Türk derbisine sahne olabilir

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları 31 Ocak günü 15.00’te çekilecek. İlk maçlar 13 Şubat’ta, ikinci maçlar ise 20 Şubat 2025’te oynanacak. Bu turda aynı ülkelerin ekipleri birbirleriyle eşleşebilecek. Eşleşme belli bir kritere göre yapılacak. Örneğin 9 ve 10. olan takımlar sadece 23 veya 24. sırada olan ekiplerle eşleşecek. Lig bugünkü puan durumuyla bitseydi dokuzuncu G.Saray’ın 23. Fenerbahçe veya 24. Beşiktaş’tan biriyle eşleşmesi kesin olacaktı. Eğer G.Saray son sekize kalamazsa, play-off potasının ters tarafında bulunan F.Bahçe veya Beşiktaş’tan biriyle eşleşmesi kuvvetli bir ihtimal.

UEFA sıralamasında 10. basamaktayız

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Avrupa Ligi maçlarının ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellenirken Türkiye, topladığı 41.700 puanla 10. basamaktaki yerini korudu. Eğer sezonu 9. bitirirsek lig ikincimiz Devler Ligi’ne 3. eleme turundan başlayacak.

Yedi takım veda etti

Avrupa Ligi’nde Rigas, Slavia Prag, Malmö, Ludogorets, Karabağ, Nice ve Dinamo Kiev’in elenmelerii kesinleşti. Galatasaray, bu takımlardan Rigas, Malmö ve Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve üçüyle de berabere kalmıştı. İlk 24 sıra içinde yer almasa da şansları devam eden takım sayısı ise beş. Ligde Porto, Twente, Braga, Hoffenheim ile Maccabi Tel Aviv’in matematiksel olarak şansları devam ediyor.

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En üstteki temsilcimiz Fenerbahçe

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. 43 bin puanla 46. olan Fenerbahçe sıralamada en yüksek takımımız olurken Galatasaray 37 bin 250 puanla 56., Başakşehir 23 bin puanla 76. oldu. Diğer ekiplerimizden Sivasspor 103, Beşiktaş 112, Trabzonspor 139. sırada yer aldı. Avrupa kulüpler sıralamasında zirvede 135 bin puanla Manchester United yer aldı.