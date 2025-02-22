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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü! Yunus Akgün...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Yunus Akgün
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Yunus Akgün...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 19:54

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

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GalatasarayFenerbahçe ile  yapacağı derbi maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda yer alamayan Yunus Akgün, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Yunus Akgün

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