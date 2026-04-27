Galatasaray-Fenerbahçe maçını eski hakemler yorumladı! 'Kırmızı demiyorum'

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3 golle mağlup etmeyi başararak şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde etti.

2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Fenerbahçe, derbide gol sevinci yaşayamazken bu sezon 4 maçta fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertliler ligin yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanları ile ikinci yarıdaki Fatih Karagümrük maçlarında gol atamadı. Dış sahada 16 maça çıkan Fenerbahçe, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 34 gol gönderirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 18'e çıktı.

OKAN BURUK 11. DERBİSİNE ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıktı. 2022 yılında Galatasaray’ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11. müsabakada 6. galibiyetini elde etti. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

KARARLARI TARTIŞILDI

Derbinin hakemi Yasin Kol'un maç içerisinde verdiği kararlar yorumcular ve sosyal medya tarafından çok tartışıldı.

TRIO YORUMLADI

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, derbide çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

DAVINSON'UN MÜDAHALESİNDE PENALTI BEKLENEN POZİSYON

Bahattin Duran: Cherif hiçbir şekilde ofsaytta değil. Alıyor topu gidiyor. Tam kurtulmuşken Davinson Sanchez kayarak geliyor, net bir şekilde düşürüyor. Davinson onu düşünmese kaleye o kadar yakın ki kaleye gol vuruşu yapacak. Abdülkerim çok yakınında olsa da Davinson o hareketi yapmasa bariz gol şansı vardı. Bariz gol şansı engellendi. Ceza sahası içinde penaltı oluyor. Penaltı çok doğru, Davinson sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: İlave bir şey yok. Sarı kart eksik kaldı, hakem elini cebine atmışti, niye vazgeçti bilmiyorum. Elini cebine attı ve vazgeçti. Net bir sarı kart olmalıydı, penaltı tartışmasız doğru.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansını engellemek normalde kırmızı kart ancak ceza sahası içinde topa müdahaleden ötürü bir alt ceza olan sarı kart uygulanmalıydı. İhlali gördük, Davinson kayıyor, çelmeyi atıyor. Top Cherif'in kontrolünde, Abdülkerim geride kaldı. Cherif aksiyonu aldı, kontrolü tam. Bariz gol şansının tüm unsurları vardı. Penaltı doğru, sarı kart eksik.

SANE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI BEKLENTİSİ

Bahattin Duran: Önce hakeme bakalım, ilerleyelim. Hakemin hareketlerinden de anlaşıldığı gibi hakem iyi bir yerde değil. Önünde 4 oyuncu var, en az 2 tanesi pozisyonu görmesine engel oluyor. Ama ben burada "ya hakem görememiş" diyemem çünkü hakemin görevi göreceği yere yerleşmektir. Burada hakemin hatası var, görememiş, ama kusura bakmasın göreceği yere kendi gelmeli. Gelelim pozisyona, Nene bence pozisyonda gelirken vücudunun üst kısmını ellerini açarak kontrol etmeye çalışmış, dikkatli olmaya çalışmış. Ama diziyle ayağıyla iki kez dikkatsiz müdahalede bulunuyor. Burada top Galatasaraylı oyuncunun kontrolünde, Sane'nin önünde. Sane tamamen doğal akıştaki hareketlerini yapıyor, risk alan taraf Nene, diziyle ve sol ayağıyla müdahale yapıyor. Bence bu hareket penaltı. Bu pozisyonda da bariz gol şansını engelleme olduğunu düşünüyorum, penaltı verilmeliydi, Nene'ye sarı kart çıkmalıydı.

Deniz Çoban: Penaltı konusunda şüphem yok, hakem doğru yerden göremediği için değerlendiremedi. VAR'dan dönüşü alana kadar bekledi, bu açık penaltıyı veremedi. Bariz gol şansı konusunda daha tutucuyum, bence sarı kartlık bir ihlal çünkü yakınında oyuncular var.

Bülent Yıldırım: Biraz kuvvetli bir temas, kendi bileği de bükülüyor. Hakemin ise görmediği o kadar belli ki, en baştan bakalım; 5-6 oyuncu üstüne gelirken ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. Fikrim ise net penaltı olduğu. Dikkatsiz bir müdahale; diyelim ki ben Sane'yim, bariz gol şansım var ve bir oyuncu gelmiş, dikkatli müdahalede bulunamamış, topla oynayamamış, beni düşürmüş. Net penaltı.

EDERSON'UN HAREKETİNDE KARAR NASIL OLMALIYDI?

Deniz Çoban: Ederson bu pozisyonda olabilecek bütün sınırları zorluyor. Hakeme bu kadar temas edemezsiniz. Taciz edemezsiniz. Kart gördükten sonra daha da abartıyor. Ben Ederson çok net ikinci sarı kart demiyorum ama tüm limitleri zorluyor ikinci sarı kart için.

Bahattin Duran: Limitleri aşmış. Burada limitleri aşmış. Ederson çok net ikinci sarı kart.

Bülent Yıldırım: Bunu hakem grubunun normalleştirme şansımız yok. Bu normal mi? Limitleri gerçekten zorlamış.

YUNUS AKGÜN'ÜN POZİSYONU İKİNCİ SARI KART MI?

Bahattin Duran: Bu pozisyon birinci sarı kartta olur ikinci sarı kart da olur. Maçta sarı kartı olan bir oyuncu bu hareketi yapıyorsa ikinci sarı karttan atılmalıydı.

Deniz Çoban: Bence bu ikinci sarı kart.

Bülent Yıldırım: Yunus Akgün risk alıyor. Kurallara göre rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Tartışmasız bir ikinci sarı kart. Oyundan ihracı gerekirdi. Ciddi bir hata.