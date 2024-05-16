Haberin Devamı

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. 19 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İLK YARIDAKİ MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, iki takımın ligin ilk yarısında oynadığı ve 0-0 sona eren maçı da yönetmişti.

İKİ KEZ DERBİ YÖNETTİ



Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.



Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Haberin Devamı

"DİJİTAL ATAMA DEĞİL, MANUEL ATAMA"

TFF'den yapılan açıklamada 37. haftanın 9 karşılaşmasının hakemlerinin dijital atamayla, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin ise manuel atamayla belirlendiği ifade edildi.

Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:



Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman



18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler



19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler