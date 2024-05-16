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Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 13:04

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. TFF, derbinin hakeminin dijital değil manuel atamayla belirlendiğini açıkladı.

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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. 19 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İLK YARIDAKİ MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, iki takımın ligin ilk yarısında oynadığı ve 0-0 sona eren maçı da yönetmişti.

İKİ KEZ DERBİ YÖNETTİ

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

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 "DİJİTAL ATAMA DEĞİL, MANUEL ATAMA"

TFF'den yapılan açıklamada 37. haftanın 9 karşılaşmasının hakemlerinin dijital atamayla, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin ise manuel atamayla belirlendiği ifade edildi.

Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın
17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

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