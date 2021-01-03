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GeriFutbol Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra ilk kez net pozisyona giremedi
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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra ilk kez net pozisyona giremedi

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Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından ikinci kez gole uzak kaldı.

Antalya il sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray, golün uzağında kaldı.

OPTA verilerine göre sarı kırmızılılar, karşılaşmayı net gol pozisyonuna giremeden tamamladı.

Bu durum F.Bahçe maçının ardından ikinci kez yaşandı.

‘KAZANABiLiRDiK’

Galatasaraylı Ryan Donk maçın ardından yaptığı açıklamada, “Performansımız iyiydi. 10 kişi oynamamıza rağmen oyun güzeldi. Karşılaşmayı kazanabilirdik. Kendimizi geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra ilk kez net pozisyona giremedi

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