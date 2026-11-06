Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki Batrakov'un pozisyonu penaltı mı? 'Kırmızı kart doğru'

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MHK Başkanı Anthony Taylor, ekim ayında oynanan Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

TORREIRA'NIN KIRMIZI KART POZİSYONU

Hücum oyuncusu ceza sahasına doğru ilerlerken G34 kendisine bir faul yapıyor. Hakem, faulün gerçekleştiği anda bunun bariz bir gol şansı olup olmadığını değerlendirmelidir.

Oyun kuralları kapsamında dikkate alınması gereken kriterler şunlardır;

İhlal ile kale arasındaki mesafe

Oyunun yönü

Top kontrolü veya topu kazanma olasılığı

Diğer savunma oyuncularının pozisyonları

Bu pozisyonda hücum oyuncusu faule marız kalmamış olsaydı, topun kontrolünü koruyacağı ve kaleye şut çekebilecek durumda olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle pozisyon, bariz gol şansı (DOGSO) olarak kabul edilir.

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BEKLENEN ARAR: SERBEST VURUŞ VE KIRMIZI KART

NÜBEL'İN KOCAELİSPORLU FUTBOLCUNUN AYAĞINI TUTMASI

Bu pozisyon değerlendirilirken her iki oyuncunun hareketleri ve niyetleri dikkate alınmalıdır. K26'nın temel amacı kaleye şut çekmek iken, kalecinin amacı şutu kurtarmaktır ve kaleci bunu başarmaktadır.

Her iki oyuncu da birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızları ve hareketlerinden kaynaklanan momentum, aralarındaki teması kaçınılmaz hale getirmiştir. Kalecinin eller ile hücum oyuncusunun sağ ayağı arasında temas değerlendirilirken, temasın niteliği ve etkisi yalnızca sabit bir görüntü üzerinden değil, pozisyonun normal hızda izlenmesiyle doğru şekilde değerlendirilebilir.

Temas hafif ve devamlılık göstermeyen nitelikte olduğu için, hücum oyuncusunun oyuna devam etme becerisi üzerindeki etkisi minimum düzeydedir ve herhangi bir faul söz konusu değildir.

BEKLENEN KARAR - DEVAM

VLAHOVIC'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

İki oyuncu ceza sahasına doğru hareket ederken, savunma oyuncusu sol kolunun rakibin göğüs/boyun bölgesine teması ile sonuçlanan net bir aksiyon gerçekleştirmektedir. Pozisyonun toptan uzakta bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle hakemin bu müdahaleyi tespit etmesi oldukça zordur.

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VAR, inceleme sürecinde iki temel hususu değerlendirmektedir;

Olası ihlal ceza sahası içerisinde mi, yoksa dışında mı gerçekleşmiştir? Savunma oyuncusunun hareketi kontrolsüz (sarı kart) mü, yoksa şiddetli hareket (kırmızı kart) niteliğinde midir?

İlk olarak, mevcut tüm görüntüler değerlendirildiğinde ihlalin ceza sahası dışında gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla, ihlalin gerçekleştiği yer konusunda kesin ve açık bir kanıt bulunamadığından bu pozisyon penaltı olarak değerlendirilmez.

İkinci olarak, VAR'ın disiplin yaptırımına ilişkin değerlendirmesi, müdahale kullanılan kuvvetin derecesine yönelik bir yargı gerektirmektedir. Oyun Kuralları'na göre şiddetli hareket, top için mücadele edilmeyen bir durumda oyuncunun rakibine karşı "aşırı güç veya acımasızlık" kullanması olarak tanımlanmaktadır.

Bu pozisyonda ise her iki oyuncunun da yüksek hızda hareket etmesi nedeniyle aralarında oluşan temasın aşırı veya acımasızlık içermediği görülmektedir.

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BEKLENEN KARAR: KONTROLSÜZ HAREKET NEDENİYLE SERBEST VURUŞ VE SARI KART

FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇINDA VERİLMEYEN GOLÜ

VAR protokolüne göre bir gol atıldığında, golün oluşum sürecinde hücum eden takım tarafından gerçekleştirilmiş olası tüm ihlallerin incelenmesi gerekir.

Bu tür incelemeler yapılırken VAR'ın aşağıdaki hususları değerlendirmesi gerekir:

Olası faulün topa sahip olma durumunun değişmesi üzerindeki etkisi nedir?

Hücum eden takım topu nasıl kazanmıştır?

Bu pozisyon incelendiğinde, Fenerbahçeli oyuncu tarafından gerçekleştirilen olası faulün, Alanyaspor hala topa sahipken meydana geldiği görülmektedir.

Alanyasporlu oyuncu daha sonra topu başka bir takım arkadaşına aktarmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Alanyaspor, söz konusu olası faul nedeniyle topun kontrolünü kaybetmemiştir. Dikkate alınması gereken bir diğer husur ise olası pozisyonunu alabilmiş olmasıdır.

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Tüm bu faktörler değerlendirildiğinde, söz konusu olası faulün atak başlangıç fazı içerisinde gerçekleşmediği sonucuna varılmaktadır.

BEKLENEN KARAR - VAR MÜDAHALESİ YOK, GOL

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AĞZINI KAPATARAK KONUŞMASI

"2026/27 sezonunun başında Oyun Kuralları'nda yapılan değişiklikle, rakibiyle konuşurken ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart gösterilmesi seçeneği getirildi.

Ancak UEFA, 2 Temmuz 2026'da yayımladığı hakem talimatlarında, bu hareket nedeniyle otomatik kırmızı kart uygulamayacağını açıkladı. Bu karar, TFF'nin sezon öncesi medya bilgilendirme toplantısında da paylaşıldı.

Hakemler, konuşurken ağzını kapatan oyuncuların hareketini sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirip sarı kart gösterebilir. Ancak kırmızı kart verilebilmesi için hakaret içeren veya ırkçı bir davranışın açıkça kanıtlanması gerekiyor.

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Söz konusu pozisyonda kırmızı kart gerektiren herhangi bir durum bulunmuyor."

BEKLENEN KARAR - KIRMIZI KART YOK

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

"Fenerbahçeli 6 numaralı oyuncunun rakibiyle girdiği mücadelede, temasın şiddeti ve hücum oyuncusu üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. Oyuncular arasında temas yaşanması, otomatik olarak faul yapıldığı anlamına gelmez.

Bu pozisyonda yalnızca hafif bir temas gerçekleşiyor ve bu temasın hücum oyuncusu üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. Galatasaraylı 83 numaralı oyuncunun ise temasın şiddetini açıkça abartarak kendisini kolayca yere bıraktığı değerlendiriliyor."

BEKLENEN KARAR - DEVAM (PENALTI YOK)

MURILLO'NUN TEKMESİ

"Kasımpaşalı 45 numaralı oyuncunun faulünün ardından iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşanıyor ve Beşiktaşlı 62 numaralı oyuncu yerde kalıyor.

Beşiktaşlı oyuncu, doğal hareketinin bir parçası olarak bacaklarını yerden kaldırıyor. Ancak ardından sol bacağıyla ilave bir hareket yaparak kramponunun tabanını rakibinin kasık bölgesine temas ettiriyor.

Bu hareket aşırı güç içeriyor ve rakibinin güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet etmesi gerekiyor."

BEKLENEN KARAR - ŞİDDETLİ HAREKET NEDENİYLE BEŞİKTAŞLI 62 NUMARALI OYUNCUYA KIRMIZI KART