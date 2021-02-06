Galatasaray, Fenerbahçe maçına parçalı formayla çıkamayacak! İşte sebebi...

Spor Arena Detay- Galatasaray, bugün saat 19:00'da oynanacak Fenerbahçe derbisine turuncu formasıyla çıkacağını açıkladı. İki ezeli rakip önceki yıllarda bu derbilere klasikleşen çubuklu ve parçalı formalarıyla çıkardı. Ancak bu sezon iki büyük takımın klasik formalarının arkasındaki sarı alan, hakem ve seyirci için sorun teşkil ettiğinden iki takımdan biri alternatif formaya geçmek zorunda kalıyor.

TFF kuralları gereği forma seçim hakkı ev sahibi takımda. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray parçalı formasıyla çıkmış, Fenerbahçe ise lacivert formayı giymişti. Bu akşam da Fenerbahçe klasik çubuklu formasıyla sahada olacak. Galatasaray ise turuncu formasını giyecek.

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