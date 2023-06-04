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Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Samandıra'da 'Yönetim İstifa' sesleri!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ali Koç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 23:50

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Samandıra’da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nin girişinde toplanan taraftarlar ’Yönetim istifa’ sloganları atarken, tesisten çıkanlara yumurta ve soğan attı.

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Samandıra’da bulunan Can Bartu Tesisleri’nde toplanan bir grup taraftar, Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’a 3-0 yenilen Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. ’Yönetim İstifa’, ’Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa’, ’Söylesene başkan ne oldu sözlerin, kos koca Feneri ne hale getirdin’ şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ali Koç

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