Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Samandıra'da 'Yönetim İstifa' sesleri!

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Samandıra’da bulunan Can Bartu Tesisleri’nde toplanan bir grup taraftar, Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’a 3-0 yenilen Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. ’Yönetim İstifa’, ’Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa’, ’Söylesene başkan ne oldu sözlerin, kos koca Feneri ne hale getirdin’ şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.