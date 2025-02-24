Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi seremonide görülmemiş olay!

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Galatasaray, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan derbide Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenirken, dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yaptı.

BURUK, ALKMAAR 11'İNE GÖRE 4 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında oynanan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11’ine göre Fenerbahçe karşısında 4 değişikliğe gitti. AZ Alkmaar karşılaşmasında oynayan; Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Dries Mertens, Fenerbahçe’ye karşı forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Mario Lemina’yı sahaya sürdü.

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıktı:

“Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.ö

JOSE MOURINHO’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho son oynanan Anderlecht maçının ilk 11’inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Sofyan Amrabat ve Osayi-Samuel’i yedek soyundurdu. Portekizli teknik direktör bu isimlerin yerine ise sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü ve UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın’a ilk 11’de görev verdi.

Sarı-lacivertli ekibin derbi ilk 11’i şu şekilde:

“İrfan Can Eğribayat, Skrinar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri”

EREN ELMALI VE MARIO LEMINA İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın devre arasında Trabzonspor’dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de yer aldı. Ismail Jakobs’un yokluğunda sol bekte görev alan milli oyuncu, son olarak Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giymişti. Aynı zamanda Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi mücadelesine Fenerbahçe maçıyla çıkmış oldu.

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Öte yandan Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren 31 yaşındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina da sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11’de görev yaptı. Galatasaray kariyerindeki ikinci Fenerbahçe derbisine çıkan Lemina, transfer olduktan sonra ilk maçını 11’de derbi maçta oynamış oldu.

SKRINIAR, KOSTIC, OĞUZ AYDIN VE YUSUF AKÇİÇEK’İN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Filip Kostic ve Oğuz Aydın ilk derbide forma giyememişti. Bu iki futbolcu ilk kez Galatasaray’a karşı görev yaptı. Ara transfer döneminde transfer edilen Milan Skriniar da ilk kez Galatasaray maçında forma giydi. Altyapıdan yetişen ve savunmadaki sakatlıklar sebebiyle daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Yusuf Akçiçek’in de ilk Galatasaray derbisi oldu. Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ertuğrul Çetin ise sonradan oyunda dahil olması halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

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55 YIL SONRA YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALDI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18’inci yabancı hakem olarak görev aldı. Yabancı hakemin yönettiği son Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ise 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler düdük çalmıştı.

DERBİ KAPALI GİŞE OYNANDI

Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

DERBİYE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. RAMS Park ve çevresinde toplamda 32 bin polis ve güvenlik görevlendirildi.

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SÜPER LİG'DE GÖRÜLMEMİŞ OLAY: EL SIKIŞMADILAR

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği kritik derbide maçın başlama düdüğü öncesi seremonide yaşanan olay gözlerden kaçmadı.

Futbolcular, müsabaka öncesinde birbirleriyle tokalaşmadı. Süper Lig'de eşine ender rastlanan olayda İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncuları birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldı.