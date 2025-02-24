Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi derbi analizi! 'Mourinho'nun tecrübesi ve Okan Buruk'un karnesi...'

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Süper Lig'in 25. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bugün saat 20.00'da başlayacak olan dev derbide Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 5, sarı lacivertliler de 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray’a konuk olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu deplasmanda üst üste 2 galibiyet aldığı son süreci Mart 2010-Mart 2011 arasında yaşadı.

Süper Lig’deki son 7 maçından da galip ayrılan Jose Mourinho, üst üste 8+ lig maçı kazandığı son seriyi Aralık 2011-Mart 2012 arasında Real Madrid’in başında yakaladı (11 maç).

Süper Lig tarihinde en fazla kırmızı kart (58) çıkan rekabetin tarafları olan Galatasaray ile Fenerbahçe, aynı zamanda 0-0 skoruna en fazla sahne olan eşleşme konumunda (19).

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Hürriyet yazarlarından derbi değerlendirmesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE - DERBİNİN KADER ADAMLARI LEMINA VE DZEKO OLUR!

Futbolda maçları dizilişler değil, sporcular kazanıyor. En iyi diziliş, oyuncu kadronuza en uygun diziliştir. Fenerbahçe 13 maçtır 3-4-1-2’yi bir elbise gibi giydi üzerine. Ve bir devamlılık sağladı. Okan Buruk’sa üçlü rüzgârından etkilenmiş gibi. Galatasaray’ın bu kadrosuna uymadı üçlü elbisesi.

ŞIMARIK YÖNETiCiLERi GÖRMEZDEN GELMELiLER

Her iki kulübün bazı şımarık yöneticileri ve TFF’nin bütün işbilmezlikleri ve liyakatsizliklerine rağmen sporcuların sahaya çıkıp onurlu bir mücadele vereceklerini düşünüyorum. Sahada Edin Dzeko’su, Victor Osimhen’i, Dries Mertens’i, Dusan Tadic’i, Nesyri’si, Davinson’u çok seçkin bir futbolcu grubu olacak. Umarım bu seçkin sporcular, yöneticilerinin çocukça tavırlarını görmezden gelerek, CV’lerine yakışır şekilde tempolu, az faullü, kesintisiz, aldatmasız, tertemiz bir maç izletirler bize. Temennim bu.

GALATASARAY’DA FiZiKSEL DÜŞÜŞ VAR

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Galatasaray’ın zayıf yönü son dönemdeki fiziksel düşüş. Geçen sezon Manchester United-Bayern Münih, bu sezon Tottenham maçlarındaki fiziksel seviye artık yok. Galatasaray’ın güçlü yönleri Okan Buruk’un derbi karnesi. Rize maçı ikinci yarısında sağ kanatta Frankowski’nin yarattığı ekstralar. Ve Lemina’lı orta sahanın daha dengeli gözükmesi.

DZEKO FENERBAHÇE’NiN OYUN KOMUTANI

Fenerbahçe’nin derbide zayıf karnı belki zaman zaman orta sahada üçe iki kalmaları olabilir. Zira Galatasaray derbiye Torreira-Sara-Lemina üçlüsüyle çıkarsa, Mourinho’nun Fred-Szymanski ikilisine sürekli bir destek timi çözümü üretmesi gerek. Fenerbahçe’nin en büyük avantajıysa Dzeko. Müthiş bir grafiği var. Takımın hem en iyi orta sahası, hem en iyi forveti. Fenerbahçe’nin bağlantı operatörü. Oyun komutanı.

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BURUK ÜÇLÜ RÜZGÂRINDAN ETKiLENMiŞ GiBi

Futbolda maçları dizilişler değil, sporcular kazanıyor. En iyi diziliş, oyuncu kadronuza en uygun diziliştir. Fenerbahçe 13 maçtır 3-4-1-2’yi bir elbise gibi giydi üzerine. Ve bir devamlılık sağladı. Okan Buruk’sa, kendisine tüm saygımla, menajerlik oyunu ürünü çoluk çocuk YouTuberların “üçlü de oynanır, beşli de oynanır, on beşli de oynanır” rüzgârından etkilenmiş gibi. Galatasaray’ın mevcut oyuncu kadrosuna uymadı üçlü elbisesi.

EVET, YABANCI AMA HANGi YABANCI?

Esnasında bu konudan feci halde sıkıldım ama yabancı hakem gündemine ilk start verildiği günden beri savunduğum genel perspektifi tekrar edeceğim: Yabancı ama hangi yabancı? Eğer 5 büyük ligden elit kategori hakem getirirseniz elbette katkısı olur. Genç Türk hakemlerini de geliştirir. Ancak orta sınıf Danimarkalısı, Hırvat’ı, Polonyalısı’nın bir katkısı olmaz turnuvaya. Adamın kendi liginde “yarı otomatik ofsayt sistemi” yok. Buraya getiriyorsunuz, ofsayt sisteminin başına oturtuyorsunuz bu adamı.

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GÜNAY VE iRFAN CAN OYNAMAYI HAK EDiYOR

Dominik Livakovic’in solundan yediği gollere birkaç kez dikkat çektim. Lucas Torreira’nın, Soner Aydoğdu’nun, İnaki Williams’ın gollerini hatırlayın. Bence İrfan Can Eğribayat gayet iyi gidiyor şu an. Fernando Muslera ise her güzel şeyin bir gün bitmeye mahkum olması gibi müthiş ışıltılı kariyerinin sonuna çok yaklaşmış görünüyor. AZ Alkmaar maçındaki formuyla kaleyi hak eden Günay Güvenç.

SADECE FUTBOL KONUŞTUĞUMUZ BiR DERBi

Yirmi yıllık meslek hayatım boyunca bu tahminlerden kaçındım. İspanya’da da, İtalya’da da, Portekiz’de de, Türkiye’de de derbi maçların havası farklıdır. Bu akşam için umudum sadece futbol konuştuğumuz şahane bir derbi mücadelesi olması.

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iKi HOCA FARKLI KATEGORiLERDE ÇOK DENEYiMLi

İkisinin deneyim setleri farklı. Okan Buruk bu lige, Mourinho da farklı turnuvalarda derbi atmosferlerine çok alışkın. Mou’nun Porto-Benfica, Wenger-Ferguson-Mourinho, Real-Barcelona, İnter-Milan, Tottenham-Arsenal gibi çok güçlü deneyimleri var. Okan Buruk’un da gerek futbolculuğu, gerekse teknik adamlığında onlarca derbi tecrübesi.

OSiMHEN SPRiNTER, EN-NESYRi iYi SON VURUŞÇU

Çok farklı iki santrfor. Victor Osimhen kısa mesafe, uzun mesafe sprinter. Youssef En-Nesyri yerde-havada iyi son vuruşçu. Osimhen çocuk gibi tutkulu, her topun peşinde. Nesyri’nin arkasında Edin Dzeko gibi müthiş bir besleyici var. Bence ikisinin toplamı süper bir santrfor olurdu!

LEMiNA, FRANKOWSKi, DZEKO VE YUSUF AKÇiÇEK

Galatasaray için derbinin iki kader adamının Lemina ve Frankowski olabileceğini düşünüyorum. Buruk kesinlikle iyi bildiği 4-2- 3-1’le başlamalı derbiye. Orta sahada Lemina’yı kullanmalı. Rize maçı son bölümünde Frankowski-Barış ikilisi etkililerdi. Fenerbahçe için derbinin kader adamları Dzeko ve Yusuf Akçiçek olabilir. Bence son dönemin en gözde genci Yusuf başlamalı sol stoperde. Dzeko da zaten Fenerbahçe’nin kalbi, beyni, her şeyi. Onun bağlantı oyunu, Fenerbahçe’nin en büyük silahı.

FIRAT AYDINUS - FENERBAHÇE'NİN AVANTAJI MOURINHO'NUN BÜYÜK TECRÜBESİ

Hakem Slavko Vincic bu derbi ile birlikte son 6 günde 3 farklı ülkede 3’üncü maçına çıkacak. Siz hiç merak etmeyin, yabancı-Türk muhabbeti derbiden sonra da sürecek. Ama bundan yabancı hakemin haberi olmayacak. Onlar için sadece 90 dakikadan ibaret olan bu maçlar Türk hakemleri için 21 gün!

ERKEN BiR GOL GELiRSE DERBi ZEVKLi OLUR

Bizim derbilerimizde takımların form durumları ve puan tablosundaki yerlerinin etkisi oyun, mücadele ve sonuç anlamında en son göz önüne alınan parametreler. Galatasaray-Fenerbahçe maçının zevk, heyecan ve temposunu belirleyecek en büyük unsur; golün zamanlaması olur. Eğer erken bir gol gelirse zevk, heyecan ve tempo artar. Eğer olmazsa da daha önceki bazı derbilerde gördüğümüz gibi kısır ve pozisyonsuz bir oyun izleyebiliriz.

G.SARAY’IN AVANTAJI SAHASI VE PUAN FARKI

Ev sahibi olmasının getireceği avantaj ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık fark derbide Galatasaray’ın en büyük gücü olacak. En zayıf yönünü Okan Buruk’un maçta oynatacağı defans kurgusu belirler. Üçlü mü oynatacak yoksa dörtlü mü? Okan hocanın savunma kurgusu tercihlerinin takımın oyununda ne kadar belirleyici olduğunu bu sezon birçok maçta gördük.

F.BAHÇE’NiN GÜÇLÜ YANI JOSE MOURiNHO

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında güçlü yanı teknik direktör Jose Mourinho’nun dünya çapındaki büyük deneyimi. Zayıf yönü ise Edin Dzeko’suz maça başlama olasılığı.

iKi TAKIM DA ÜÇLÜ SAVUNMA OYNAMAZ

İki takımın da bu kritik karşılaşmada üçlü defans kurgusunda oynayacağını düşünmüyorum. Galatasaray’da Victor Osimhen’in, Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin tek santrfor olarak sahada yer alacağını hesap ediyorum.

HEYBEDEKi TAŞLAR MUTLAKA DÖKÜLECEK

Hele şu derbi oynansın bakalım. Ak mı, kara mı göreceğiz. MHK’nin umarsızlığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tavrı, açıklamaları vs. Zamanı gelince heybedeki taşlar dökülmesini bilir. Slavko Vincic bugünkü derbi ile beraber son 6 günde 3’üncü maçına çıkmış olacak. Çarşamba günü Hollanda’da Şampiyonlar Ligi’ndeki PSV-Juventus, cumartesi Slovenya’da ulusal ligdeki Bravo-Koper maçı ve bugün Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Siz hiç merak etmeyin, yabancı hakem-Türk hakem muhabbetleri derbiden sonra da devam edecek. Ama gelen ve gelecek olan hiçbir yabancı hakemin bu muhabbetten ne haberi olacak ne de umrunda olacak. Onlar için sadece 90 dakikadan ibaret olan bu maçlar Türk hakemleri için ise ortalama 21 günden ibaret oldu ve olacak.

G.SARAY’DA MUSLERA, F.BAHÇE’DE iRFAN CAN

Bu tür maçları oynama deneyimi ‘Galatasaray kalesi için doğru isim Fernando Muslera’ dedirtiyor. Fenerbahçe’de ise sakatlıktan yeni çıkan Dominik Livakovic’in yerine, onun olmadığı dönemde başarılı performans sergileyen İrfan Can Eğribayat’ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. İrfan Can bu formuyla derbide forma giymeyi fazlasıyla hak ediyor.

F.BAHÇE KAZANIRSA SEZON YENiDEN BAŞLAR

Galatasaray kazanırsa avantajdan ziyade geri sayım başlar. Fenerbahçe kazanırsa Süper Lig’de 2024-2025 sezonu yeni başlamış olur. Beraberlik durumunda ise aradaki 6 puanlık fark dikkate alındığında Galatasaray’ın lehine bir sonuç olur.

iKi HOCANIN TERCiHLERi BELiRLEYiCi OLACAK

Tabii ki iki teknik direktör de derbinin sonucunda belirleyici rol oynar. Gerek maça başlayacakları 11’ler, gerek oyun kurgusu ve taktikleri ve gerekse 90 dakika içinde skora göre yapacakları dokunuşlar maçın kaderinde çok etkili olacaktır.

SANTRFORLARIN OYUN KARAKTERLERi ÇOK FARKLI

Şu an skor anlamında takımlarını sırtlayan iki futbolcunun oyun karakterleri çok farklı. Gözler tabii ki bu oyuncuların üzerinde olacak. Ama hangisi daha ön plana çıkacak? Kaliteli oyunculara sahip iki takımın mücadelesinde her an her şeyin olabileceğini göz ardı etmeyelim. Osimhen mi yoksa En-Nesyri mi ön plana çıkacak, bunu ancak derbinin gidişatında göreceğiz.

DERBiDE X FAKTÖRLER YENi TRANSFERLER OLUR

Bence olumlu veya olumsuz anlamda bu maçın X faktörleri her iki takım için de ara transfer döneminde takımlarına yeni katılan futbolcular olur. Yani Galatasaray’dan Mario Lemina, Eren Elmalı, Carlos Cuesta, Ahmed Kutucu ve Frankowski, Fenerbahçe’den Anderson Talisca ve Milan Skriniar.