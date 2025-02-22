Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Ceyhun Eriş Spor Arena’ya konuştu! ‘Derbinin favorisi…’

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Süper Lig'de sezonun en kritik maçı, Rams Park'ta oynanacak. Süper Lig lideri Galatasaray ve onu 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Bu dev derbi öncesi Galatasaray altyapısında oynayan, Fenerbahçe'de unutulmazlar arasına giren Ceyhun Eriş Spor Arena'ya konuştu.

İşte o röportaj...

Biliyorsunuz ki yabancı hakem yönetecek derbiyi. Konuya dair görüşlerinizi alabilir miyim?

En son Şampiyonlar Ligi’ni yöneten hakem Vincic ismini biliyorum. Birkaç sezon önce başladı yabancı hakem talepleri. Ne kadar faydalı, ne kadar zararlı, kendi hakemlerimizi ne kadar etkiliyor o tartışılacak bir konu ama sonuçta böyle bir durum söz konusu. Kulüplerden de talep geldiği zaman federasyon değerlendiriyor. İyi mi kötü mü gerçekten tartışılabilir. Sonuçta insan yani yabancı olsa da bir şey fark etmiyor. İnsan sonuçta. Yabancı hakem de hata yapabilir. Ama tarafların rahat olması açısından yabancı hakem iki tarafı da rahat ettirecekse olabilir, bir sakıncası yoktur. Sürekli hale gelmesi bizim hakemlerimizi negatif yönde etkileyecektir. Etkiliyordur da. Sonuçta iki taraf istiyorsa, federasyon buna ön ayak oluyorsa konuşmaya gerek yok.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair düşünceleriniz neler?

Geçen sezon da erken koptu lig, yine Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçti. Bu sezon da 2. Yarı itibarıyla yine kopma söz konusu. Ne olursa olsun derbilerin, klasik klişe bir laftır ‘Nasıl olacağı belli olmaz’ diye. İki tarafın da çok iyi konsantre olacağını düşünüyorum. Öncelikli temennim, seyri güzel, temposu güzel, gollü bir maç seyretmek istiyorum kendi adıma. Taraflı tarafsız herkes böyle düşünüyordur.





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Galatasaray’da, 3-4 haftadır bir düşüş var. Bu psikolojik bir düşüş değil, oyun formatında düşüş var. Daha önce oynadığı düzenli oyunu vardı Galatasaray’ın, takım halinde oynadığı. Orada bir düşüş söz konusu. Gerçi son hafta Rizespor deplasmanında kazandığı maçı düşünürsek , özellikle ikinci yarı, daha kollektif daha ‘önceki Galatasaray’a yakındı. O açıdan Galatasaray kendi evinde daha konsantre olacaktır. Psikolojik avantaj Galatasaray’a yakın.

Fenerbahçe’ye gelirsek, Mourinho geldiğinden beri çok fazla eleştirildi. Oyun sistemi açısından, oynatmak istediği oyun açısından, oyuna müdahaleleri açısından çok eleştirildi. Ancak, Galatasaray’ın tam tersi Fenerbahçe’de düzen oturmaya başladı. Oynadığı futbol, mücadelesi, sonradan oyuna girenler, oyuna katkı sağlayanlar… Özellikle Nesyri’nin çok eleştiri almasına rağmen sezon başında, şimdi neredeyse takımı sürükleyen oyunculardan bir tanesi. Bireysel performanslar da üst düzeye çıktı Fenerbahçe’de. Fenerbahçe’nin konsantresi çok yüksek olacaktır. Neden? Aradaki puan farkını bir an önce kapatmayı düşünüyor. Çünkü Galatasaray daha sonra Beşiktaş ile de oynayacak, Trabzonspor ile oynayacak. Fenerbahçe’nin de önemli maçları olacak ama bu maça belki bir tık daha fazla konsantre olabilir Fenerbahçe, olmak zorunda. Ben ortada görüyorum maçı. Gönlümden geçen Fenerbahçe’nin kazanması ama çok zor. Çok zor derken, deplasmanda bu tip derbileri oynamak, belli puan aralığındayken zordur. Umarım keyifli bir maç izleriz.





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Fenerbahçe Anderlecht’i geçti ve Glasgow Rangers ile karşılaşacak. Mourinho’nun da bir ‘kupa canavarı’ olduğunu biliyoruz. Bu sezon Fenerbahçe UEFA kupasını alabilir mi?

Fenerbahçe final oynar mı? Zor. Kalan takımlar seviyesi yüksek takımlar ve çoğu bu kupayı isteyen takımlar. Gönül ister final oynasın hatta kupayı alsın, çok isteriz tabii ki.

Ceyhun Eriş bugün Fenerbahçe’nin teknik direktörü olsaydı, nasıl bir Fenerbahçe izlerdik?

Keşke, inşallah Fenerbahçe’nin başında olsam o zaman nasıl bir Fenerbahçe olacağını görürdük. Bunu şimdiden öngörmek çok zor. Türkiye’de teknik direktörlük yapan her şahıs büyük takımlarda antrenörlük yapmak ister ama çok zor iştir antrenörlük yapmak. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay değildir. Ama inşallah bu işe devam edersem, yapacaksam, yaparsam eğer isterim Fenerbahçe’nin başında olmak.

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Futbolda herkesin bir hayranı vardır. Hani herkes ‘Pele, Maradona’ der ya. Benim hayran olduğum insan Johan Cruyff’tu. Forma numaram da onun forma numarasındaydı. Benim kafam direkt onun kafası.





23 sene oldu dile kolay. 23 senedir hala konuşuluyor. Konuşulması güzel, keyifli. Öyle bir atmosferde, öyle bir skorda bulunmak, isminin geçmesi ve her 6 Kasım’da bunun hatırlatılması keyifli. Bu skorun üzerine çıkılmadığı sürece o maç ‘efsane maç’ olarak anılmaya devam edecek. Yani, 50 sene sonra da bu skorun üzerine geçilmediği müddetçe yine bu maç konuşulacaktır. O yüzden böyle bir maçın içinde olmak, gol atmak benim için çok büyük keyifti.

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Maç öncesi ve sonrasını çok muallak hatırlıyorum. En iyi hatırladığım, oyuna giriş şeklimdir mesela. Ortega kırmızı kart görmeden önce oyuna girecektim, Lorant beni gördü ve çağırdı. Kenara geldim, 10 saniye sonra oyuna gireceğim artık. Ortega kırmızı kart gördü, Ümit Davala’nın bileğine bastı. O an tabii teknik direktörün kafasına başka şeyler oluşmaya başlıyor. Beni tekrar kenara gönderdi. Sonrasında kenara geldim tabi biraz canım sıkıldı, oyuna girecektim. 2-0 maç, oyuna girmek istiyorum. O anda Oğuz hocam, Oğuz Çetin Lorant’ın yanına gidip bir şeyler söyledi ona. Sonra Lorant bana el işareti yaptı ‘gel’ diye. Ardından oyuna girdim. Net hatırladığım odur. Washington çıktı ben girdim, 5. Golü attım. Çok keyifli bir andı.

Hatta hep söylerim ve esprisini yaparım; gol attıktan sonra formamı çıkarmıştım, yanlış tarafa gitmişim ben. Kameranın olduğu yere gelmem lazımdı. Kamera sırtımı çekmiş. Gol sevincinde ne yapacağını bilmiyor insan işte.

Skor tahmininiz var mı?

‘Fenerbahçeliyim’ diye değil. Sanki, 3-1 Fenerbahçe kazanacak gibi bir hissiyatım var.



