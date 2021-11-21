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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Derbi öncesi muhtemel 11'ler

#Galatasaray#Fenerbahçe#Gs Fb
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta Derbi öncesi muhtemel 11ler

Galatasaray Fenerbahçe maçı ile derbi heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen iki dev kulüp, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Kariyerlerindeki 394'üncü mücadelelerine çıkmaya hazırlanan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu karşılaşmadan iyi bir sonuç elde ederek ligdeki konumunu belirleyecek. İki takımın mücadele ettiği son 56 lig maçında ilk golü bulan takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrılmıştı. Peki, derbi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi merak edilen detaylar

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Galatasaray Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27 yıllık rekabete devam eden ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, rekabetteki mücadelelerini sürdürmeye hazırlanıyor. Peki, ezeli rekabette 394'üncü mücadelenin oynanacağı Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe ile mücadele edecek. 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Derbide muhtemel 11'lerin şu şekilde olması bekleniyor;

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Muhammed

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, İrfancan, Berisha

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 56 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 56 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY, BU SEZON İLK GOLÜ ATTIĞI 8 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu 8 karşılaşmanın 5'ni kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.

Bu maçlarda GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Galatasaray, ligde 4 maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım söz konusu maçlarda Göztepe'yi yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

FENERBAHÇE İLK GOLÜ BULDUĞU 6 MAÇTAN ÜSTÜN AYRILDI

Fenerbahçe ise Süper Lig'de bu sezon ilk golü kaydettiği 8 maçın 6'sından üstün ayrılırken, birinde berabere kaydı, birinde ise mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda Adana Demirspor, Fraport Tav Antalyaspor, Altay, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, Trabzonspor'a yenildi.

Fenerbahçe ligde kalesinde ilk gölü gördüğü hiçbir maçı ise kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'a yenilirken, Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK

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Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle bugünkü derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bu akşam kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

İÇ SAHADAKİ SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı.

Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor.

Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Gs Fb

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