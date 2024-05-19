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Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi bu akÅŸam RAMS Parkâ€™ta oynanacak. Galatasaray, kendi saha ve seyircisi Ã¶nÃ¼nde oynayacaÄŸÄ± maÃ§tan beraberlikle ayrÄ±lsa dahi bitime 1 hafta kala 24. ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek. FenerbahÃ§e kazanÄ±rsa puan farkÄ± 3â€™e inecek ve mutlu sona ulaÅŸacak takÄ±m son hafta belirlenecek. Son hafta sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar TÃ¼mosan Konyaspor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak, sarÄ± lacivertliler ise kÃ¼me dÃ¼ÅŸmesi haftalar Ã¶nce kesinleÅŸen Ä°stanbulsporâ€™u konuk edecek. Galatasaray ile FenerbahÃ§eâ€™nin ilk yarÄ±da KadÄ±kÃ¶yâ€™de oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ 0-0 bitmiÅŸti. Peki, Galatasaray - FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, hangiÂ kanalda, saat kaÃ§ta? SÃ¼per Lig Galatasaray FenerbahÃ§e muhtemel 11'ler

GALATASARAY FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I NE ZAMAN?

Galatasaray FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 19 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19:00â€™da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

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GALATASARAY FENERBAHÃ‡E MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, AbdÃ¼lkerim, Derrick KÃ¶hn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz, Icardi

FenerbahÃ§e: Livakovic, M. MÃ¼ldÃ¼r, Osayi, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

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24- G.Saray, SÃ¼per Ligâ€™deki son 24 maÃ§ta yenilgi yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedi (22 G, 2B). SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m ayrÄ±ca ligdeki son 17 karÅŸÄ±laÅŸmadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

18- SÃ¼per Ligâ€™de bu sezon kendi sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± 18 maÃ§Ä± da kazanan Galatasaray, evinde puan kaybÄ± yaÅŸamayan tek takÄ±m konumunda bulunuyor.

35- Kendi evindeki son lig maÄŸlubiyetini geÃ§en sezon Giresun Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan Galatasaray, daha sonra oynadÄ±ÄŸÄ± 35 maÃ§ta 33 galibiyet, 2 beraberlik aldÄ±.

4- FenerbahÃ§e, son 5 maÃ§ta 4 puan kaybetti KaragÃ¼mrÃ¼k, Kayseri ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± yenen sarÄ± lacivertliler, Sivasspor ve Konyasporâ€™la berabere kaldÄ±.

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