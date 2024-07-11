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Galatasaray Fenerbahçe maçı sezonun en çok merak edilen konusu olmaya devam ediyor. Fikstürde en kritik mücadele olarak görülen Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı, pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte, o detaylar

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimi sonrası belli olacak.

Fikstür, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Fikstür çekiminin ardından derbi tarihi haberimize eklenecektir.