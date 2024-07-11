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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak?

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:41

Süper Lig'de fikstür çekilişi bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği kura çekilişi sonrası akıllardaki ilk soru, her yıl olduğu gibi derbi tarihi olacak. 2024-2025 sezonun fikstüründe derbinin ne zaman oynanacağını merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte, o detaylar

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Galatasaray Fenerbahçe maçı sezonun en çok merak edilen konusu olmaya devam ediyor. Fikstürde en kritik mücadele olarak görülen Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı, pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte, o detaylar

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimi sonrası belli olacak.

Fikstür, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Fikstür çekiminin ardından derbi tarihi haberimize eklenecektir.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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