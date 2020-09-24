Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi maçın tarihi araştırılıyor!

2020-2021 futbol sezonunun ilk derbisi için nefesler tutuldu. Lige iddialı başlayan her iki ekip de maçtan galip gelerek avantajlı şekilde yoluna devam etmek istiyor. Müsabaka öncesi ise futbolseverlerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY 2'DE 2 YAPTI

Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak girdi.

İlk haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci haftada son şampiyon Medipol Başakşehir'le rakip sahada karşılaştı.

Müsabakanın 14. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, devre arasına bu skorla üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Rakibinin risk aldığı bölümde Belhanda ve Mbaye Diagne ile net fırsatlar yakalayan Galatasaray, bu pozisyonlardan yararlanamadı. Kalan bölümde rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

İlk haftada Gaziantep FK'yi mağlup eden Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de yenerek puanını 6'ya çıkardı.

EROL BULUT: YAKALADIĞIMIZ POZİSYONLARI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Atakaş Hatayspor, ilk lig maçında savunmaya ağırlık vermişti. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Ancak sahada uygulayamadık. Sadece bir puan alabildik. Hücumda daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, Galatasaray ile 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Derbiler her zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Hafta sonu hep birlikte göreceğiz." cevabını verdi.