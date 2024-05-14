Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar?

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Süper Lig 37. haftada oynanacak. İki takım 19 Mayıs Pazar günü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki GS FB derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı kırmızılı ekip, 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Ali Sami Yen Spor Komplesi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletlerinin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.