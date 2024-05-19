Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı! Abdülkerim Bardakcı ile Mert Hakan Yandaş arasında büyük gerginlik

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş arasında kavga çıktı.

Rams Park'taki mücadele öncesi her iki takım da sahaya çıkarken ortalık bir anda karıştı.

İki takımın sahaya çıktığı esnada Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı arasında tartışma çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere Fenerbahçe armasını göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi.

Abdülkerim Bardakcı'nın da olaya dahil olması sonrası iki takım oyuncuları arasından sinirler bir hayli gerildi.

İki takım teknik heyetinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden önlenirken Abdülkerim Bardakcı'nın çok sinirlendiği ve Mert Hakan'a doğru gitmeye çalıştığı görüldü.

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