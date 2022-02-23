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Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

#Kadınlar Basketbol Derbisi#Galatasaray-Fenerbahçe Maçı#Seoanasayfa
Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan ayrıntılar

Kadın basketbolunda derbi heyecanı yaşanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli derbisi Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşması naklen ve şifresiz ekranlara gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 74-56 kazanmıştı. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi hakkında bilgiler...

Basketbol izleyicilerinin merakla beklediği derbi 23 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da Tivibuspor'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, önceki sezon Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Galatasaray'ı 71-56 yenerek ligde 15'inci şampiyonluğunu elde ederken, bu sezonun 8'inci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kendi sahasında 45 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile ligde 7'nci sırada yer alan Galatasaray arasında heyecanlı karşılaşma yaşanması bekleniyor.

 

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