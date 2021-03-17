Galatasaray Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları, bugün karşı karşıya gelecek. Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçına dair detaylar...

İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşması, 17 Mart Çarşamba günü TSİ 19.00'da başlayacak. Bu müsabaka GS TV, FB TV, FIBA TV, kanalından canlı yayınlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. İki maçtan üstün ayrılan taraf tur atlayacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

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