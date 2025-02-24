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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 12:19

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Alen Borosak görev yapacak.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında derbi maçta bu akşam karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta bu akşam 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek. Sloven hakem Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini bugün açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Slovenya'dan Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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