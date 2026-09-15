Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

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Süper Lig'de hafta hafta maç programları açıklandı ve derbi haftaları belli oldu.
DEV DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ
TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin emniyet tedbirleri nedeniyle 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağını açıkladı.
İLK YARIDAKİ DİĞER DERBİ TARİHLERİ
19 Ekim | 20.00
Trabzonspor - Beşiktaş
26 Ekim | 21.30
Galatasaray - Fenerbahçe
30 Kasım | 21.00
Beşiktaş - Galatasaray
13 Aralık | 19.00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF'nin açıklaması:
2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir.