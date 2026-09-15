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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi#Süper Lig Maçları#İstanbul Valiliği
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 14:07

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı. Öte yandan TFF, Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak tüm derbi tarihlerini de duyurdu.

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Süper Lig'de hafta hafta maç programları açıklandı ve derbi haftaları belli oldu.

DEV DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin emniyet tedbirleri nedeniyle 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağını açıkladı.

İLK YARIDAKİ DİĞER DERBİ TARİHLERİ 

19 Ekim | 20.00

Trabzonspor - Beşiktaş

26 Ekim | 21.30

Galatasaray - Fenerbahçe

30 Kasım | 21.00

Beşiktaş - Galatasaray

13 Aralık | 19.00

Fenerbahçe - Trabzonspor

TFF'nin açıklaması:

2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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#Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi#Süper Lig Maçları#İstanbul Valiliği

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