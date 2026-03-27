Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de yapılacak.
Süper Lig’de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:
29. hafta
10 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor
11 Nisan Cumartesi
14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
13 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.00 Eyüpspor - Samsunspor
30. hafta
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17.00 Kocaelispor - Göztepe
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17.00 Samsunspor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
31. hafta
24 Nisan Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa
25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe Antalyaspor
26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük