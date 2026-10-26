Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk dakikasında gerginlik!

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park'ta oynanan derbi maçının henüz ilk dakikasında saha karıştı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gerginlik yaşandı.

Derbinin henüz 16. saniyesinde Lukaku ile Abdülkerim hava topu mücadelesine çıktı ve ardından iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI AYIRDI

Lukaku ile Abdülkerim birbirine yaklaşırken takım arkadaşları aray girdi ve gerginliği durdurdu.

Hakem Atilla Karaoğlan kartına başvurmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.