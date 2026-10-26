×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk dakikasında gerginlik!

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk dakikasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 21:58

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk dakikasında Lukaku ile Abdülkerim Bardakçı arasında gerginlik çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park'ta oynanan derbi maçının henüz ilk dakikasında saha karıştı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gerginlik yaşandı.

Gözden KaçmasınCanlı anlatım: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Lig)Canlı anlatım: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Lig)Haberi görüntüle

Derbinin henüz 16. saniyesinde Lukaku ile Abdülkerim hava topu mücadelesine çıktı ve ardından iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk dakikasında gerginlik

TAKIM ARKADAŞLARI AYIRDI

Lukaku ile Abdülkerim birbirine yaklaşırken takım arkadaşları aray girdi ve gerginliği durdurdu.

Hakem Atilla Karaoğlan kartına başvurmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!