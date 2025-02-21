Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri 7 dakikada tükendi!

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi merakla bekleniyor.
Ligin kaderini belirleyecek olan derbiye sarı - kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta oynanacak olan dev maçın biletleri kısa süre önce satışa çıkmıştı. Galatasaraylı taraftarlar, biletleri 7 dakika içinde tüketti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı! Kombine sahibi taraftarlarımızın kulübe devir edecekleri koltuklar oldukça biletler satışa sunulacaktır."
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.