×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi! Polisler sahaya indi

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi Polisler sahaya indi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 23:55

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaylar yerini fiziksel müdahalelere bıraktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Gözden KaçmasınDerbinin ilk yarısına Osimhen damgası Fenerbahçeyi şoke eden istatistikDerbinin ilk yarısına Osimhen damgası! Fenerbahçe'yi şoke eden istatistikHaberi görüntüle

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

SON DÜDÜKLE SAHA İÇİ KARIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi Polisler sahaya indi

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktı.

Sallai’nin söylediği sözlerin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun tepki gösterdiği ve Macar futbolcunun üzerine yürüdüğü görüldü.

İki oyuncu arasında yaşanan gerginliğin ardından saha içi bir anda karıştı.

ARCHIE BROWN İLE ABDÜLKERİM BARDAKCI ARASINDA ARBEDE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi Polisler sahaya indi

Olaylar sırasında Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında fiziksel mücadelede yaşandı.

Brown’un rakibini boyun bölgesinden kavradığı, iki futbolcunun da yere düştüğü ve tarafların birbirine müdahalede bulunduğu görüldü.

POLİSLER SAHAYA GİRDİ

Yaşanan arbede üzerine emniyet güçleri sahaya girdi ve gerginlik güçlükle kontrol altına alındı.

Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi Polisler sahaya indi

Haberin Devamı

İKİ KIRMIZI KART

beIN SPORTS'un haberine göre; olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gördü.

Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart ile cezalandırıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi Polisler sahaya indi

ABDÜLKERİM BARDAKCI: KİMİN İLK SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ!

Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, kendisine yöneltilen 'maç sonu neler yaşandı?' sorusuna 'videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz' yanıtını verdi. 

'KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR'

Haberin Devamı

Brown maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi’nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!