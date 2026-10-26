Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi! Polisler sahaya indi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

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SON DÜDÜKLE SAHA İÇİ KARIŞTI





Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktı.

Sallai’nin söylediği sözlerin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun tepki gösterdiği ve Macar futbolcunun üzerine yürüdüğü görüldü.

İki oyuncu arasında yaşanan gerginliğin ardından saha içi bir anda karıştı.

ARCHIE BROWN İLE ABDÜLKERİM BARDAKCI ARASINDA ARBEDE





Olaylar sırasında Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında fiziksel mücadelede yaşandı.

Brown’un rakibini boyun bölgesinden kavradığı, iki futbolcunun da yere düştüğü ve tarafların birbirine müdahalede bulunduğu görüldü.

POLİSLER SAHAYA GİRDİ

Yaşanan arbede üzerine emniyet güçleri sahaya girdi ve gerginlik güçlükle kontrol altına alındı.

Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi.

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İKİ KIRMIZI KART

beIN SPORTS'un haberine göre; olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gördü.

Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart ile cezalandırıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: KİMİN İLK SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ!

Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, kendisine yöneltilen 'maç sonu neler yaşandı?' sorusuna 'videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz' yanıtını verdi.

Abdülkerim Bardakcı: “Kimin ilk saldırdığını görürsünüz” 🤳🏻: @selencansu5 https://t.co/zl8meGJS26 — Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026

'KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR'

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Brown maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi’nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.