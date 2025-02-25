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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden 71 kişi hakkında işlem başlatıldı!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden 71 kişi hakkında işlem başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 00:27

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stat içi ve dışında taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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