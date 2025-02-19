Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hangi yabancı hakem yönetecek? Dünya çapındaki adaylar belli oldu

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Türkiye, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine odaklandı. Herkes maçın hakemini merak ederken beklenen oldu ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında dev derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu.

Hacıosmanoğlu açıklamasında, 'Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız.' ifadelerini kullandı.

İŞTE ADAYLAR: VINCIC, KOVACS, TURPIN

TFF Başkanının 'dünya çapında' vurgusunun ışığında derbiyi yönetecek isimler de şekillendi. Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor. Son gelişmeler ışığında Vincic favori olarak görülüyor.

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Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.

PORTEKiZ’DEN ASiST OLABiLiR

Yabancı hakem tercihi konusunda bir diğer seçenek de TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira’nın devreye girmesiyle Portekiz Futbol Federasyonu’nun ülkenin elit hakemlerinden birini derbiye göndermesi.