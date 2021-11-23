Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Kim Min-Jae ve Kerem Aktürkoğlu damgası!

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Vitor Pereira'nin dörtlü defansa dönüşü, Min Jae Kim'in alkış alan performansı, Kerem Aktürkoğlu'nun 'büyük oyuncu' olma yolundaki adımları ve gündemde yer tutan hakem yönetimi... Hepsi ve daha fazlası videoumuzun tamamında.

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