Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.



- Taraftarlar toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek



Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma için toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek.

Türk Telekom Stadı'nda toplanacak taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 15.00'te otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edecek.





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