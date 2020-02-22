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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.

- Taraftarlar toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma için toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek.

Türk Telekom Stadı'nda toplanacak taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 15.00'te otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

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