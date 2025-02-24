Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vurdular! Lemina ve Yusuf Akçiçek'in performansları...

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Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından sarı - kırmızlılar ligdeki 6 puanlık farkı korudu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide sarı - kırmızılılarda Mario Lemina, Fenerbahçe'de ise genç oyuncu Yusuf Akçiçek performanslarıyla alkış topladı.

LEMINA DAMGA VURDU

Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren 31 yaşındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina da sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11’de görev yaptı. Galatasaray kariyerindeki ikinci Fenerbahçe derbisine çıkan Lemina, ortaya koyduğu oyunla dikkatleri çekti.

Transferinin ardından ilk maçına derbide 11’de başlayan Lemina, 90 dakika sahada kaldı. Yıldız orta saha, 59 kez topla buluşurken %83 pas isabeti sağladı. 4’te 4 uzun pas isabetiyle oynayan Lemina, girdiği 12 ikili mücadelenin 6’sını kazandı. Ayrıca 2 pas arası yapan Gabonlu oyuncu, 3 uzaklaştırma ve 1 top kapma ile derbide etkili bir performans sergiledi.

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YUSUF AKÇİÇEK ALKIŞLARI TOPLADI

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ikinci kez bir lig maçına 11’de başlayan 2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, son dönemdeki çıkışını derbide de sürdürdü. 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, girdiği 8 ikili mücadelenin 4’ünü ve 3 hava topunun 1’ini kazandı. 45 kez topla buluşan 19 yaşındaki futbolcu, %93 pas isabetiyle oynadı. Öne çıkan performansıyla alkış toplayan Yusuf, 2 top kapma başarısı da sağladı.