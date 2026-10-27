Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisindeki pozisyon penaltÄ± mÄ±? Hakemler konuÅŸtu!

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Galatasaray ve FenerbahÃ§e ligin 9. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Dev derbide Galatasaray ilk yarÄ±yÄ± Osimhen'in 2 golÃ¼yle ilk yarÄ±yÄ± Ã¶nde kapatsa da ikinci yarÄ±da Ä°rfan Can'Ä±n golÃ¼yle fark 1'e indi. KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmayÄ±nca mÃ¼cadele sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi.

Ä°SMAÄ°L KARTAL'A KARÅžI Ä°LK KEZ KAZANDI

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal'a karÅŸÄ± toplamda 4. galibiyetini elde ederken, derbide ise ilk kez kazandÄ±. Trendyol SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda Galatasaray ile FenerbahÃ§e, RAMS Park'ta mÃ¼cadele etti. Bu derbiyle birlikte iki takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rleri de 9. kez resmi maÃ§ta rakip oldu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, derbiden 2-1 galip ayrÄ±lÄ±rken, Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Okan Buruk, FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal'a karÅŸÄ± da 4. galibiyetini kazandÄ±. Buruk ayrÄ±ca Kartal'Ä± ilk kez derbide maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Ä°smail Kartal ise Okan Buruk'a ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 maÃ§ ise berabere tamamlandÄ±. SÃ¶z konusu 9 karÅŸÄ±laÅŸmada Okan Buruk; Gaziantepspor, Ã‡aykur Rizespor, BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, Ä°smail Kartal ise FenerbahÃ§e, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Ã‡aykur Rizespor ve Konyaspor'un baÅŸÄ±ndaydÄ±.

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ÃœST ÃœSTE 3. GALÄ°BÄ°YET

Derbiyi kazanan Galatasaray ayrÄ±ca ligde Ã¼st Ã¼ste 3. galibiyetini elde etti. Ligde son olarak Trabzonspor'a deplasmanda maÄŸlup olan Cimbom, daha sonra sÄ±rasÄ±yla KasÄ±mpaÅŸa, GenÃ§lerbirliÄŸi ve FenerbahÃ§e'yi yenmeyi baÅŸardÄ±.

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KARARLARI TARTIÅžILDI

Dev maÃ§Ä±n hakemi Atilla KaraoÄŸlan'Ä±n verdiÄŸi kararlar sosyal medyada ve yorumcular tarafÄ±ndan oldukÃ§a tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Eski hakemler, tarÄ±ÅŸmalÄ± pozisyonlarÄ± yorumladÄ±;

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SKRINIAR'IN MÃœDAHALESÄ°NDE KARAR NASIL OLMALIYDI?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Skriniar'Ä±n topu zeminden kalktÄ±ÄŸÄ± anda bakÄ±yoruz ve hafif bir kontak sayÄ±labilecek bir pozisyon. Evet hakem sarÄ± kart dese saygÄ± duyardÄ±m ancak maÃ§ Ã§ok gergin baÅŸladÄ±. SarÄ± karta gerek duymamÄ±ÅŸ o da kabul. En azÄ±ndan burada bir genel uyarÄ± yapsa daha iyi olurdu.

Markus Merk: BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman Batrakov pozisyonu abartÄ±yor. Burada hakem iÃ§inde zor bir karardÄ±. Bana gÃ¶re sarÄ± kart deÄŸil ancak sarÄ± kartÄ± gÃ¶sterme sÄ±nÄ±rÄ±nda bir pozisyon olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

SANCHEZ'Ä°N GÃ–RDÃœÄžÃœ SARI KARTTA KARAR DOÄžRU MU?

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BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Davinson Sanchez arkadan kuvvetli bir ÅŸekilde ayaÄŸÄ±nÄ± savuruyor. Ä°lla vurmasÄ± gerekmiyor. Hakem burada sarÄ± kart deÄŸerlendirdi. KatÄ±lÄ±yorum. Buradaki kontaÄŸÄ±n niteliÄŸi hiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil. MaÃ§ iÃ§i gÃ¶sterilen bir kart.

Markus Merk: Arkadan geliyor ancak geÃ§ kalÄ±yor. Net bir sarÄ± kart olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman hakem oyunun baÅŸlarÄ±nda kendi ÅŸahsÄ±nÄ± Ã¶ne koydu. 20. dakikadan sonra hakem oyun yÃ¶netiminde kontrolÃ¼ ele aldÄ±. SarÄ± kart net.

BATRAKOV'UN POZÄ°SYONUNDA PENALTI VAR MI?

Markus Merk: Pozisyonda temas var ancak futbolseverler baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bir temas olduÄŸu zaman hemen penaltÄ± beklentisine giriyor. Ama bu pozisyonda bakÄ±yorsunuz aynÄ± anda iki oyuncu topa doÄŸru hamle yapÄ±yor. Ufak bir temas gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ bana gÃ¶re penaltÄ± yok.

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BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bu durumda iki ayak da pozisyon gereÄŸi yakÄ±nlaÅŸÄ±yor, doÄŸal bir temas var. Bir oyuncu topla oynuyor, diÄŸer oyuncu topla oynamak iÃ§in ayaÄŸÄ±nÄ± sokuyor ve temas gerÃ§ekleÅŸiyor. Gecikse ve kapsayÄ±cÄ± ÅŸekilde olsa video hakem mÃ¼dahalesi de gerekirdi ama bu futbol iÃ§inde olan bir temas. PenaltÄ± deÄŸil.

BARIÅž'IN YERDE KALDIÄžI POZÄ°SYONDA KART DOÄžRU MU?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Topla oynama niyeti yok. Burada verilen kart yÃ¼zde yÃ¼z doÄŸru. Bu pozisyon umut vaat eden ataÄŸÄ±n engellenmesiydi. HiÃ§bir ÅŸÃ¼phe yok. Oyuncu ceza sahasÄ±na giriyor. Ã‡ok fazla ÅŸansÄ± var. Net sarÄ± kararÄ± doÄŸru.

Markus: Arkadan gelen ve oyuncunun dengesini bozan bir mÃ¼dahale. Arkadan resmen ittiriyor. HiÃ§bir ÅŸekilde sarÄ± kartta ÅŸÃ¼phe yok. Net bir pozisyon.

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LEMINA'NIN SERBEST VURUÅžTA YERDE KALDIÄžI POZÄ°SYON!

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bir kartlÄ±k ihlal olsaydÄ± zaten serbest vuruÅŸu baÅŸlatmadan Ã¶nce kart gÃ¶sterirdi. Top oyunda olsa en fazla hÃ¼cum faul olurdu. Top oyuna girdikten sonra hakem bu ihlali deÄŸerlendirmedi. Top zaten Galatasaray'da kalÄ±yor. En fazla hÃ¼cum faul verilebilecek bir durum. Bizim iÃ§in Ã¶nemli olan konu sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ±lÄ±k var mÄ±?TartÄ±ÅŸÄ±lacak bir ÅŸey yok. DoÄŸru kararÄ± verdi.

Markus Merk: Sadece sÃ¶ylediklerine katÄ±lÄ±yorum. Top daha oyuna girmeden bir temas vardÄ±. Burada belki Lukaku aleyhine bir faul verilebilirdi. Biz izlerken yoruma aÃ§Ä±k bir pozisyon olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz.

FENERBAHÃ‡E'NÄ°N PENALTI BEKLEDÄ°ÄžÄ° POZÄ°SYON!

Markus Merk: Ã‡ok net ama zor bir pozisyon. Ä°nsanlar ele temas var diyebilir, ama Ã§ok net gÃ¶rÃ¼yoruz ki topun gidiÅŸ yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru oyuncu tehlikeyi seziyor ve iki kolunu da kendisine Ã§ekiyor. PenaltÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil.

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Lucas Torreira'nÄ±n kolu aÃ§Ä±kken baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda saÄŸ kolu yakalansa ve bloklaÅŸsa Ã§ok net tartÄ±ÅŸÄ±lacaktÄ±. Ancak Torreira risk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ anda kolunu Ã§ekti, kolu kapalÄ±yken temas gerÃ§ekleÅŸti. Devam kararÄ± doÄŸru.

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