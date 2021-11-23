Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz seyirci! Endonezyalı kulüp sahibi bir milyarder...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Küçük Müslüme’nin dedesi tutuklandıKüçük Müslüme’nin dedesi tutuklandı!#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Bahçeli: Erken seçim falan yokBahçeli: Erken seçim falan yok#MHP
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Erdoğan’dan Interpol’e mesaj: Birçok terör eyleminin önüne geçtikErdoğan’dan Interpol’e mesaj: Birçok terör eyleminin önüne geçtik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Büyük panik: Kokuyu alan dışarı fırladı Evler tahliye edildiBüyük panik: Kokuyu alan dışarı fırladı! Evler tahliye edildi#Doğal Gaz
Avrupa koronavirüsün pençesinde... ABDden flaş adımAvrupa koronavirüsün pençesinde... ABD'den flaş adım!#Koronavirüs
Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlarHerkesin evinde var... Bu mesaja dikkat! Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar#Kombi
Derbide sürpriz konuk Milyarder kulüp sahibi...Derbide sürpriz konuk! Milyarder kulüp sahibi...#Galatasaray-Fenerbahçe
Bunu da gördük, Savaş kokulu parfümBunu da gördük, 'Savaş kokulu' parfüm! #Rusya
Yatırımcılar dikkat Altında ABD etkisi... Sert düşüş varYatırımcılar dikkat! Altında ABD etkisi... Sert düşüş var#Altın
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktır#İkinci El
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor#Asgari Ücret
Sonunda dayanamadı: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndümSonunda dayanamadı: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndüm#Mandy Teefey
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz seyirci! Endonezyalı kulüp sahibi bir milyarder...

#Galatasaray-Fenerbahçe#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz seyirci Endonezyalı kulüp sahibi bir milyarder...

Pazar akşamı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı Ned Stadyumu'nda sürpriz bir isim de takip etti. Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, %100 kapasiteyle oynanan derbiyi yerinde izledi.

Haberin Devamı

Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndan takip etti. 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından derbiden paylaşımlar yapan Pramana, atmosferden çok etkilendiğini ve Endonezya'daki maçlarda da %100 kapasitenin uygulanmasını dilediğini ifade etti.

Gilang Widya Pramana'nın derbiyle ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Avrupa'daki futbol atmosferi çok farklı. Maç sırasında ayakta durmak zorunda kaldık çünkü taraftarlar oturmak istemedi. Otursaydık maçı izleyemeyecektik. İstanbul Derbisi, Galatasaray taraftarıyla %100 dolu şekilde oynandı. Maçın tansiyonu çok yüksekti. Fenerbahçeli bir futbolcu topu aldığı anda tribünlerden ıslıklama ve hakaret sesleri çıkıyordu. Ama yeniden futbolun draması kendisini gösterdi ve konuk ekip son dakika golüyle galibiyeti almayı başardı.

Türkiye'de taraftarlar stadyumları %100 kapasiteyle doldurabiliyor. Derbide 60 bin bilet satılmıştı. Maça girerken çift aşı zorunluluğu vardı. Umarım Endonezya futbolunda da bu şeklide bir karar alınır ve futbol endüstrisi gelişmeye devam eder.

Haberin Devamı

ENDONEZYA'DA KULÜP SAHİBİ

Milyarder Gilang Widya Pramana, Endonezya'nın büyük kulüplerinden Arema FC'nin sahibi ve aynı zamanda başkanı. 1987 yılında kurulan Arema FC, 2016/17 ve 2018/19 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Şu anda da 13 haftası geride kalan Endonezya 1. Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz seyirci Endonezyalı kulüp sahibi bir milyarder...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray-Fenerbahçe#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay