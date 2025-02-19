Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hangi yabancı hakem sahaya çıkacak? Turpin, Marciniak, Vincic ve Kovacs arasında en uygun isim...

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Süper Lig'de nefesler tutuldu ve gözler 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Müsabakanın hakemi konusunda tartışmalar sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kritik maçın dünya çapında bir yabancı hakem tarafından yönetileceğini açıkladı.

'TARTIŞMALARA SON VERMEK İSTİYORUZ'

Düzenlediği basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, 'Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız.' sözlerini sarf ederek tartışmalara son noktayı koydu.

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İŞTE ADAYLAR...

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından derbiyi yönetecek hakem adayları da netleşti. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği derbiyi, Fransa’dan Clément Turpin, Polonya’dan Szymon Marciniak, Romanya’dan Istvan Kovacs veya Slovenya’dan Slavko Vincic dörtlüsünden birinin yönetmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-UNITED MAÇINI YÖNETMİŞTİ

42 yaşındaki Fransız hakem Turpin, Şampiyonlar Ligi'nde önemli müsabakalarda görev alıyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City-Real Madrid karşılaşmasında düdük çalan Turpin, 2022 Şampiyonlar Ligi Finali'ni de yönetmişti.

Bu sezon Fenerbahçe - Manchester United karşılaşmasının da arasında bulunduğu 26 maçta görev alan deneyimli hakem, 76 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartına başvurdu. 13 kez ise penaltı noktasını işaret etti.

KOVACS OTORİTER YAPISIYLA TANINIYOR

40 yaşındaki Romanyalı hakem Istvan Kovacs, otoriter yapısıyla tanınıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak deneyimli hakem, kariyerinde 2022 UEFA Konferans Ligi ve 2024 Avrupa Ligi finalleri yönetmesiyle ön plana çıkıyor.

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Bu sezon aralarında Lille - Fenerbahçe maçının da bulunduğu toplam 24 karşılaşmada düdük çalan Kovacs, söz konusu müsabakalarda 84 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi. 7 kez de penaltı kararı veren başarılı hakem, Euro 2024'te Çekya-Türkiye maçında da görev almıştı.

UEFA'NIN GÖZ BEBEĞİ: SLAVKO VINCIC

45 yaşındaki Slovenyalı hakem Slavko Vincic ise geçen yıl Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali'ni yöneterek adından söz ettirdi. UEFA organizasyonlarında sıkça görev alan Vincic, oyunun durmasına ve yavaşlamasına izin vermemesiyle biliniyor.

Bu sezon 19 müsabakada düdük çalan tecrübeli hakem, 79 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı verdi.

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FİNAL DENİNCE AKILLARA MARCINIAK GELİYOR

Derbide görev alma ihtimalinin düşük olduğunu belirten 44 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak ise, dünyanın en prestijli hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aralarında 2022 Dünya Kupası Finali'nde bulunduğu tam 20 final mücadelesi yöneten Marciniak, soğukkanlı kararlarıyla tanınıyor.

Bu sezon 27 müsabakada düdük çalan Marciniak, tam 104 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi. 6 kez de penaltı kararına başvurdu.