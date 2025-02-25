Galatasaray Fenerbahçe derbisinde de yenilmezlik serisini sürdürdü

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Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla ezeli rakibi ile aradaki 6 puan farkını korudu ve ikili averajda üstünlüğü eline aldı. Galatasaray böylece evindeki yenilmezlik serisine de devam etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4'üncü beraberliğini yaşadı. Geride kalan bölümde 20 de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 64'e taşıdı. Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.

Sakatlığı nedeniyle maça yedek başlayan ve 69'uncu dakikada Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 6 maç sonra formasına kavuştu. Derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Ligdeki 6'ncı Fenerbahçe derbisine çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.