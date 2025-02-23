Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde 17 futbolcu ilki yaÅŸayabilir

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Trendyol SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda 24 Åžubat Pazartesi akÅŸamÄ±ÂGalatasaray ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda yapÄ±lacak derbide toplamÂ 17Â futbolcu, gÃ¶rev verilmesi halinde taraflar arasÄ±ndaki bir mÃ¼sabakada ilk kez forma giyecek.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n geniÅŸ kadrosunda yer alan GÃ¼nay GÃ¼venÃ§, Metehan BaltacÄ±, Efe Akman, EyÃ¼p AydÄ±n ve Yusuf Demir'in yanÄ± sÄ±ra yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski, Eren ElmalÄ±, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta teknik direktÃ¶r Okan Buruk'un gÃ¶rev vermesi halinde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla ilk kez FenerbahÃ§e'ye rakip olacak.

SarÄ±-lacivertlilerin ise daha Ã¶ncesinde kadrosunda yer alan Filip Kostic, OÄŸuz AydÄ±n, Levent Mercan, Cenk Tosun ve ErtuÄŸrul Ã‡etin'in yanÄ± sÄ±ra altyapÄ±dan A takÄ±ma katÄ±lan Yusuf AkÃ§iÃ§ek, ÅŸans bulmalarÄ± halinde derbide ilk kez oynayacak.

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FenerbahÃ§e'nin yeni transferleri Milan Skriniar ve Anderson Talisca da teknik direktÃ¶r Jose Mourinho'nun kadro tercihine gÃ¶re sarÄ±-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

Â "CÄ°MBOM"DA EN TECRÃœBELÄ° MUSLERA

Galatasaray'Ä±n kalecisi Fernando Muslera, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n mevcut kadrosunda FenerbahÃ§e derbisinin atmosferini en fazla yaÅŸayan isim konumunda bulunuyor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lara Ä°talya ekibi Lazio'dan 2011 yazÄ±nda transfer olan UruguaylÄ± file bekÃ§isi, forma giydiÄŸi 32 FenerbahÃ§eÂ derbisindeÂ 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±.

Ã–te yandan Berkan Kutlu da 7 maÃ§ta sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

FENERBAHÃ‡E'DE GALATASARAY'A KARÅžI EN Ã‡OK FORMA GÄ°YEN Ä°SÄ°M OSAYI-SAMUEL

FenerbahÃ§e'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla Ã§Ä±kan oyuncu, Bright Osayi-Samuel oldu.

SarÄ±-lacivertlilere 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda transfer olan Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda FenerbahÃ§e formasÄ±yla Galatasaray'a karÅŸÄ± en fazla forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. NijeryalÄ± oyuncu, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara karÅŸÄ± 7 mÃ¼sabakaya Ã§Ä±ktÄ±. Bright Osayi-Samuel'i 6 maÃ§la Mert Hakan YandaÅŸ takip etti.

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